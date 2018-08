12:29 Uhr

Wieder Anrufe von falschen Polizeibeamten

Diesmal waren die Betrüger besonders dreist.

Am Samstagabend gab es wieder mehrere betrügerische Anrufe bei Friedberger Bürgern. Die Männer gaben sich als Polizeibeamte aus, am Telefondisplay wurde die bereits bekannte Nummer 0821/110 angezeigt. Jedes Mal wurde nach Barschaften oder Schmuck gefragt, der in Gefahr sei. In einem Fall bezweifelte der couragierte Bürger, dass der Anrufer Polizeibeamter sei und forderte ihn auf, doch vorbei zu kommen. Ziemlich frech entgegnete das Gegenüber, dass er verdeckt ermittle. Alle Angerufenen taten das Richtige: Sie legten auf. „Wir rufen nie Bürger an und fragen nach Wertgegenständen. Wenn wir anrufen, wird nie die 110 am Telefon angezeigt“, so die Polizei. Anrufe und Namen von echten Polizeibeamten können immer über die jeweilige Dienststelle oder das Präsidium überprüft werden.

Themen Folgen