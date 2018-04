vor 17 Min.

Wieder Betrüger am Telefon

An die Falsche gerieten Telefonbetrüger mit ihrem Anruf.

Wie die Anrufer eine Frau hereinlegen wollten.

Einen neuen Betrugsversuch mit dem Telefontrick gab es am Dienstagabend in Mering. Eine Bürgerin erhielt laut Polizei einen Anruf eines angeblichen Notariats aus Berlin, auf dem Telefon-Display wurde auch eine Berliner Festnetz-Nummer angezeigt. Das „Notariat“ teilte mit, dass die Meringerin 150000 Euro gewonnen habe. In Kürze würde sich eine „Frau Doktor“ bei ihr melden, die mit ihr den weiteren Bearbeitungsablauf und die dafür fälligen Gebühren besprechen möchte. Die Meringerin hatte bereits von dieser Betrugsmasche gehört und legte einfach auf. Sie verständigte jedoch die Polizei, weil sie sich Sorgen machte, dass andere Bürger eventuell darauf hereinfallen könnten.