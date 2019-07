vor 42 Min.

Wieder Unfallflucht in der Friedberger Stefanstraße

Vor wenigen Tagen war es in der Friedberger Stefanstraße schon mal passiert, nun erneut: Autofahrer fanden ihre Fahrzeuge morgens beschädigt vor.

Ein 61-Jähriger hat seinen weißen Fiat-Kleintransporter in der Stefanstraße in Friedberg geparkt und beschädigt wieder vorgefunden. Der Wagen stand von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh gegen 10 Uhr an dem Ort. Als der Besitzer zu dem Kleintransporter zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

Zweite Unfallflucht binnen weniger Tage in Friedberger Stefanstraße

Vor wenigen Tagen hatte es einen ähnlichen Fall in der Stefanstraße gegeben. Ein geparkter Hyundai war dort beschädigt worden, dem Besitzer war ein Schaden von 1000 Euro entstanden. (tril)

