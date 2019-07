09:16 Uhr

Wieder schwerer Unfall auf A8 bei Friedberg

Am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr gab auf der A8 bei Friedberg in Richtung Stuttgart einen schweren Unfall. Zwischenzeitlich musste die Autobahn vollgesperrt werden.

Am Freitag gab es auf der A8 bei Friedberg erneut einen schweren Unfall. Der Verkehr stand wegen einer Vollsperrung still, seit 10 Uhr ist die Strecke wieder frei.

Am Freitagmorgen ist es schon wieder zu einem schweren Unfall auf der A8 bei der Auffahrt Friedberg in Richtung Augsburg-Ost gekommen. Gegen 8.30 Uhr stießen ein VW Polo und ein Gefahrgut-Lkw beim Fahrbahnwechsel so heftig zusammen, dass das Auto herumgeschleudert wurde und auf dem Dach zum Liegen kam.

Um dem anderen Fahrzeug das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen, hatte der 33-jährige Fahrer des Lkw von der rechten auf die mittlere Fahrspur gewechselt. Dabei schätzte er offenbar den Abstand zum VW Polo falsch ein, der ebenfalls auf der mittleren Spur unterwegs war. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Heck des Lkw-Anhängers und der rechten Fahrzeugfront des VW Polo, wodurch dieser gegen die Betonleitwand geschleudert wurde. Das Auto des 61-jährigen Fahrers überschlug sich dabei mehrmals.

Vollsperrung und langer Stau auf A8 bei Friedberg nach Unfall

Die Einsatzkräfte vor Ort forderten einen Rettungshubschrauber an. Der Fahrer des VW Polo erlitt starke Prellungen und Schürfwunden. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. An der Unfallstelle hatte sich zwischenzeitlich nach einer Vollsperrung zwischen Friedberg und Augsburg-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart ein langer Stau gebildet. Die Ausweichstrecken waren so voll, dass die Autobahnpolizei davon abriet, die A8 zu verlassen. Die Vollsperrung wurde nach 45 Minuten aufgehoben, der Verkehr floss anschließend wieder normal.

Schon am Donnerstag Unfall auf A8 bei Friedberg

Bereits am Donnerstagmorgen war die A8 nahezu genau an der selben Stelle nach einem Zusammenprall eines Sattelzuges mit einem Lkw vollgesperrt gewesen, beide Fahrer hatten ins Krankenhaus gemusst. (tril)

