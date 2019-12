vor 39 Min.

Wiffertshausen/Rederzhausen: Wieder Verletzte an Problemkreuzung

Immer wieder kommt es zu Unfällen an der Kreuzung zwischen Wiffertshausen und Rederzhausen. Ein Tempolimit gibt es nach wie vor nicht.

An der bekannten Problemkreuzung zwischen Rederzhausen und Wiffertshausen hat es einen weiteren Unfall gegeben. Bereits am Samstag fuhr ein 59-Jähriger von Rederzhausen in Richtung Wiffertshausen. Er übersah dabei am Stoppschild eine von Hügelshart kommende 71-jährige Autofahrerin. Die Polizei teilte diese Informationen erst auf Nachfrage am Mittwoch mit. Beide Beteiligten kamen demnach leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg. Mittlerweile sind beide wohlauf wieder entlassen worden. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 7500 Euro.

Problemkreuzung: Warten auf Tempolimit oder Kreisel

An der Stelle hatte es in der Vergangenheit bereits mehrere schwere Unfälle gegeben – zuletzt gab es im März bei einem Zusammenprall drei Schwerverletzte. Davor ereignete sich im Jahr 2017 eine Serie mit insgesamt sechs Unfällen, vor Jahren kam sogar ein Mensch ums Leben. Wann ein geplanter Kreisverkehr dort fertig wird, ist nicht absehbar. Bürgermeister Eichmann setzt sich nach eigenen Angaben für ein Tempolimit an der Kreuzung ein, die Entscheidung liegt aber beim Bauamt. Bisher scheiterte die Begrenzung daran, dass die Regelgeschwindigkeit für solche Landstraßen 100 Stundenkilometer beträgt. Abwechungen sind nur in Ausnahmefällen möglich. (tril)

