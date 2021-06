Wiffertshausen

Schwalben-Paradies in Wiffertshausen

Unsere Aufnahme zeigt Mehlschwalben, die an einer Pfütze fündig geworden sind. Die nassen Erdklumpen werden für neue oder reparaturbedürftige Nester gespeichelt und verbaut. Die Mehlschwalbe ist unsere einzige Schwalbenart mit "schneeweißen Socken".

Plus Mehlschwalben stellen hohe Anforderungen an ihre Brutstätten. Bei Familie Kerner in Wiffertshausen werden sie erfüllt.

Von Gerhard Mayer

Im Friedberger Stadtteil Wiffertshausen finden Schwalben alljährlich paradiesische Verhältnisse. Die Landwirtsleute Marietta und Erich Kerner freuen sich über die Rauchschwalben im Stall. An zwei Wirtschaftsgebäuden aber duldet die Familie Kerner rund 100 Nester Mehlschwalben. Es ist die größte im Landkreis Aichach-Friedberg bekannte Kolonie.

