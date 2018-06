vor 17 Min.

Wild Dancers sorgen für Sensation

Die Tanzgruppe des TSV Friedberg tanzt sich beim Deutschland-Cup auf das oberste Siegertreppchen. Ein bisschen bayerische Folklore gibt dabei den Ausschlag.

Von Werner Miller

Einen schier sensationell anmutenden Erfolg feierten die „Wild Dancers“, eine Gruppe der Rhythmischen Gymnastik des TSV Friedberg. Beim Deutschland-Cup im nordrhein-westfälischen Meinerzhagen holten sich die Friedbergerinnen im Wettstreit unter den 20 besten Teams aus Deutschland den Sieg und damit die begehrte Trophäe.

In aller Munde sind in der Rhythmischen Gymnastik derzeit die „Wild Dancers“, ein Team der Gymnastinnen des TSV Friedberg, denen ein beinahe unglaublicher Erfolg gelang. Nach einer weiten Anfahrt von 520 Kilometern in die nordrhein-westfälische Kleinstadt Meinerzhagen gewannen sie knapp und doch letztlich souverän den Deutschland Cup „DTB-Dance der Kleingruppen“ in der Altersklasse 15+. Als sich die Gymnastinnen des TSV Friedberg Ende April beim „Bayern Cup DTB Dance – Kleingruppe“ in Stein bei Nürnberg die Qualifikation zum Deutschlandpokal erkämpften, wertete dies Trainerin Sylvia Ranf bereits als einen schönen Erfolg. Das Ergebnis des Deutschland-Cups verschlug ihr nun vollkommen die Sprache: „Ich finde keine Worte. Wir haben das Unfassbare geschafft – wir haben den Deutschland Cup gewonnen. Das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten.“

Ein Traum der Trainerin und des Teams wurde schließlich Realität. „Bereits am ersten Tag nach dem Vorkampf waren für mich alle gesteckten Ziele erreicht, da wir das Finale der acht besten Gruppen erreicht hatten“, meinte Sylvia Ranf. „Die anderen Gruppen aus dem ganzen Bundesgebiet waren im Finale allesamt harte Konkurrenz und haben tolle Tänze aufs Parkett gelegt, sodass ich niemals gedacht hätte, dass wir auch nur irgendwie aufs Treppchen klettern könnten. Jetzt sind wir unter 20 Gruppen in Deutschland die Besten und haben das oberste Treppchen des Siegerpodests bestiegen“, meinte die glückliche Trainerin.

An zwei Tagen ging in der Rothensteinhalle in Meinerzhagen der Deutschland-Cup DTB-Dance der Kleingruppen über die Bühne. Die besten Mannschaften der jeweiligen Landesverbände traten hier gegeneinander an. Vom Bayerischen Turnverband kamen der TSV Firnhaberau, der TSV Friedberg, der ASV Cham, der TSV Dinkelsbühl und der TSV Unterpfaffenhofen-Germering. Als zweitbeste Gruppe Bayerns stiegen die Friedbergerinnen ins Wettkampfgeschehen ein.

Das Besondere am Auftritt der Herzogstädterinnen war, dem Tanz einen Hauch bayerischer Folklore beizufügen. Das machte beim Kampfgericht einen starken Eindruck und schlug sich positiv in der Wertung nieder. Mit ausgelassener bayerischer Fröhlichkeit, wie auch mit der Sprungkraft und Ausdrucksfähigkeit ihres Tanzes, hatten die Mädels aus bayerisch Schwaben die Zuschauer auf ihrer Seite. So verwunderte der tosende Beifall für diese gelungene Aufführung nicht. Die ungläubigen Gesichter der Friedbergerinnen verwandelten sich bei der Siegerehrung explosionsartig in freudestrahlende Mienen, als ihr erster Platz verkündet wurde.

Im Finale hatten die TSV-Tänzerinnen dabei auch die bayerischen Mitkonkurrenten – den ASV Cham und den TSV Firnhaberau – hinter sich gelassen. Es spricht für die Qualität der Dance-Gruppen in Bayern, dass die drei Teams, die sich für das Finale der besten Acht qualifiziert hatten, unter den ersten vier Plätzen zu finden waren. Tainerin Sylvia Ranf abschließend: „Wir haben uns in Meinerzhagen wie zu Hause gefühlt und haben wunderschöne Tage verbracht. Die Mädels haben alles gegeben und sind dafür reichlich belohnt worden.“

