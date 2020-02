vor 20 Min.

Wildbieseln mit schmerzhaften Folgen in Friedberg

Das dringende Bedürfnis eines Kindes endet in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine handfeste Auseinandersetzung hatte das dringende Bedürfnis eines Kindes in Friedberg zur Folge. Es verrichtete sein Geschäft an einem Pkw, der nahe der Tankstelle an der Aichacher Straße abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, wollte er 20-jährige Eigentümer des Wagens darum den Vater zur Rede stellen.

Dieser schlug dem jungen Mann jedoch voll ins Gesicht, dass er zu Boden ging. Ein 21-Jähriger, der den Vorfall beobachtet hatte und zu Hilfe kommen wollte, verlor dabei seinen Autoschlüssel. Der Vater warf dem 21-Jährigen den Schlüssel ins Gesicht und fügte ihm dadurch eine leicht blutende Wunde zu. Der Angreifer flüchtete zu Fuß in stadtauswärtige Richtung. Auch die Frau und das Kind verschwanden nach dem Zwischenfalls ohne Spur.

Die Beschreibung des handgreiflichen Vaters

Der handgreifliche Vater ist nach Angaben der Polizei etwa 35 Jahre alt, etwa 1,82 Meter groß und schlank. Er trug zum Zeitpunkt der Tat am Montagabend eine grüne Kappe, eine blaue Jacke mit hellem Oberteil darunter und blaue Jeans. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (pos)

