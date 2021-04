Wilde Müllablagerungen in Mering: Polizei sucht Zeugen

Rigipsplatten im Graben, Möbelstücke im Weiher: Gleich zwei Fälle von wilden Müllablagerungen meldet die Polizei aus Mering.

Am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr wurde in Mering unweit der Wertstoffsammelstelle entlang des Langwiedgrabens unerlaubt Müll abgelagert. Es handelt sich laut Polizei um circa zwei Kubikmeter alte Rigipsplatten mit Isolierung.

Ebenfalls am Samstag gegen 16.30 Uhr stellte ein Passant an der Bahnlinie Mering-München zwischen Mering und Reifersbrunn eine Müllablagerung fest. Etwa auf Höhe Harthof waren ein Kinderwagen, Dachrinnenstücke und Möbelteile in einen dortigen Weiher geworfen worden.

Hinweise auf die Täter an die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)