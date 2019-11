vor 32 Min.

Wilde Szenen in Dasinger Waschstraße: Kunde verliert die Nerven

In Dasing ist ein Kunde in einer Waschstraße ausgerastet.

Einem Autofahrer in Dasing geht in der Waschstraße das Kennzeichen verloren. Der Mann will dann eigenmächtig danach suchen. Die Situation eskaliert.

In Dasing hat sich der Kunde einer Waschstraße heftig mit einem dortigen Mitarbeiter gestritten. Am Donnerstag gegen 15 Uhr kam es zu der Auseinandersetzung, weil das Kennzeichen am Auto des Kunden bei der Reinigung verloren gegangen war. Der Mitarbeiter sicherte zu, dass das Kennzeichen bei nächster Gelegenheit aus der Waschstraße geholt wird.

Mann sucht eigenmächtig sein Kennzeichen in der Waschstraße

Der Kunde wollte aber nicht so lange warten und ging plötzlich trotz ausgesprochenen Verbots in die Waschstraße, um eigenmächtig sein Kennzeichen zu holen. Der Beschäftigte packte ihn daraufhin und schob ihn aus der Waschstraße. Dabei kam der Kunde zu Sturz und verletzte sich leicht. Im Gegenzug beleidigte der Kunde den Mitarbeiter. (tril)