Wilde Weiber und freche Verse beim Altstadtfest

Verschiedene Gruppen lesen der Obrigkeit bei der Friedberger Zeit die Leviten. Für die Leser der Friedberger Allgemeinen plaudern sie aus dem Nähkästchen.

Von Peter Stöbich

Schon immer boten Feiern und Feste Untertanen eine willkommene Gelegenheit, um sich über Arroganz und Eitelkeit der Herrschenden lustig zu machen und die Obrigkeit kräftig zu derblecken. Beim Stadtfest sorgen gleich mehrere Gruppen dafür, dass den Kommunalpolitikern ordentlich die Leviten gelesen, besser gesagt gesungen werden. So sind jeden Abend die Kräuterweiber in der Bauernbräustraße zu hören, wo sie an ihrem Stand um 19 Uhr freche Lieder zum Besten geben.

„Das macht uns ebenso viel Spaß wie den Zuhörern“, sagt Ingrid Becke, eine der Mitbegründerinnen der Gruppe und seit elf Jahren Mitglied der SPD-Stadtratsfraktion. Mit Augenzwinkern, aber kritischen Untertönen kommentieren die Kräuterweiber das Geschehen in der Stadt; die Texte werden gemeinsam geschrieben. „Wir haben aber auch historische Lieder, passend zur Friedberger Zeit, im Programm“, sagt Becke, die am Stand mit ihren Kolleginnen Liköre und Marmeladen anbietet.

Waibersleut besingen das Friedberger Bürgerschloss

Im Gegensatz dazu weiß man bei den wilden „Waibersleut“ nie so genau, wann und wo sie auftauchen. Beckes grüne Ratskollegin Marion Brülls und ihre Mitstreiterinnen haben zwar einen Standplatz gegenüber dem Marienbrunnen; sie ziehen aber ohne festen Zeitplan von einer Schänke zur anderen, um ihre Schand- und Spottlieder einem begeisterten Publikum vorzutragen.

„Ein Bürgerschloss, das sollt’ es sein, doch kommt ihr da nur schwer hinein. Zu teuer ist’s, um zehn Uhr Schluss, weil dann der Nachbar schlafen muss“, singen die Waibersleut, die sich außerhalb des Altstadtfestes im Frauenforum Aichach-Friedberg engagieren.

Als singende Waibersleut sind Dagmar Rohde, Sonja Klose, Marion Brülls, Ann-Ruth Kolbe und Margit Kasper-Hölzl (von links) unterwegs. Bild: Peter Stöbich

Für ihre Trinklieder bekommen sie meistens einen Schnaps, „so dass wir nach einigen Stunden gut in Stimmung und heiser sind“, erzählt Marion Brülls schmunzelnd. Zu ihren Lieblingsliedern gehören „Ein Hoch dem Bader“, aber auch ein Spottlied auf den Klerus aus dem 18. Jahrhundert ist im Repertoire. „Damit unsere Auftritte auch jugendfrei sind, mussten wir die historischen Texte etwas entschärfen!“

Scharfzüngig geht es beim Friedberger Haus- und Hofdichter Anton Oberfrank zu. Als Leiter der Konradin-Realschule trägt er Verantwortung für fast 800 Jugendliche, als Privatmann macht er sich seinen eigenen Reim auf alles, was das ganze Jahr über in der Stadt passiert. „Dafür ist die Friedberger Allgemeine eine meiner wichtigsten Quellen“, sagt er. „Beflügelte Verse“ nennt der Hobbydichter und -zeichner seine Werke auf hohem sprachlichen Niveau.

Von Dillingen nach Friedberg

Sie sind bei der Verabschiedung der Absolventen am Freitag ebenso zu hören wie beim Starkbierfest der Stadtkapelle, beim Pfarrfasching oder beim aktuellen Altstadtfest. Kommenden Samstag wird er um 20 Uhr vor dem Pfarrheim fragen: „Verehrte Herrinnen und Herrn, wie hättet ihr den Vortrag gern? Gehörig brav und nicht zu heftig, ganz sittsam oder eher deftig?“

Oberfrank stammt aus einem Bauernhof im Landkreis Dillingen und hat Deutsch und Geschichte studiert. Schon früh entdeckte er sein Talent zum Dichten und Zeichnen, karikierte während der Vorlesung seine Dozenten und spielte Theater im Bischöflichen Studienseminar Sankt Ulrich. Bevor er vor 25 Jahren an die Friedberger Schule kam, war er im Bayerischen Kultusministerium als Grußwort- und Redenschreiber tätig.

Anton Oberfrank

„Statt Hass und Häme sind mir Herz, Hirn und Humor wichtig“, stellt er fest, „meine Gedichte sollen niemanden verletzen.“ Deutlich darf es aber schon sein, „denn ich finde fast täglich interessante Themen und Ereignisse. Mein ganzer Dachboden daheim ist voll mit Manuskripten, Skizzen und Schachteln.“

Das Zeitgeschehen kommentiert er nicht nur mit frechen Versen, sondern auch mit spitzer Feder, entwirft Karikaturen für die Zeitung, bemalt Maibaumtafeln und Milchkannen oder gestaltet bei sommerlichen 30 Grad den nächsten Adventskalender für den Lions-Club.

„Die Muse ist mein ständiger Begleiter“, sagt Oberfrank, „wenn ich über meinen Gedichten und Zeichnungen sitze, vergesse ich die Zeit völlig.“ Als seine Vorbilder nennt er den verstorbenen österreichischen Karikaturisten Manfred Deix und dessen deutschen Kollegen Horst Haitzinger.

Aber auch Wilhelm Busch, dem Schöpfer von Max und Moritz, sowie Hans Huckebein, dem Unglücksraben, fühlt er sich verbunden. Denn auch Busch griff in seinen Werken satirisch die Eigenschaften bestimmter Typen oder Gesellschaftsgruppen auf, etwa die Selbstzufriedenheit und Doppelmoral des Spießbürgers oder die Frömmelei von Geistlichen und Laien.

