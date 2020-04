17:30 Uhr

Wildfischer in Kissing erwartet eine Anzeige

Ein Mann wurde in Kissing beim Wildfischen erwischt. Laut Polizei erwartet ihn eine Anzeige.

Zwei Männer wurden am Kissinger Bergsee dabei erwischt, wie sie wild fischten. Am Mittwochabend hatte ein Fischer die beiden ihm unbekannten Männer beim Fischen beobachtet und rief daraufhin den Besitzer des Sees. Dieser stellte die Wildfischer zur Rede und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es stellte sich heraus, dass einer der beiden, ein 24-Jähriger, ohne gültige Tageskarte gefischt hatte. Zudem ist er nach Angaben der Friedberger Polizei nicht im Besitz eines staatlichen Fischereischeins.

Wildfischerei in Kissing: Laut Polizei erwartet einen 24-Jährigen eine Anzeige

Der Wildfischer war bei seinem Unterfangen jedoch nicht erfolgreich, konnte also keinen Fisch fangen. Dieser Umstand hätte laut Oliver Born im weiteren Verlauf der Ermittlungen relevant werden können. Der Leiter der Fischereifachberatung Schwaben erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass ein gefangener Fisch in die Bewertung der Schwere der Tat und damit in das Urteil mit einfließe. Nun erwartet den 24-Jährigen eine Anzeige wegen Fischwilderei. Der zweite Mann war sein Begleiter. Ihm konnte die Polizei bislang keine Fischwilderei nachweisen. (pos)

