vor 6 Min.

Wildunfall in Friedberg-Paar: Auto überfährt Dachs

Einen Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Dachs gab es im Friedberger Ortsteil Paar.

Von Michael Postl

In Paar im Bereich der Paarbrücke kreuzte am Mittwoch ein Dachs den Weg eines Autofahrers. Dieser konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Dachs zusammen. Während das Tier den Zusammenprall nicht überlebte, entstand an dem Mercedes ein Schaden von 2000 Euro.

Auto überfährt Dachs: 2000 Euro Schaden am Auto

Diese Summe ist nach Angaben der Polizei trotz der geringen Größe von Dachsen normal, wenn man den robusten Bau der Waldbewohner betrachtet. Grundsätzlich, sagt Friedbergs Polizei-Vize Martin Binder, seien Zusammenstöße mit Dachsen aber eher selten.

Themen folgen