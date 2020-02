vor 45 Min.

Winnetou auf Bayerisch

Winnetou einmal anders – mit Witz und guter Laune. Matthias M. (links) und Autor Wolfgang Berger bei der Premiere von „Winnetou auf Bayerisch“ in der Dasinger Western-City.

Die Western-City lockt mit einer skurrilen Kombination

Vielleicht lag es am Publikum oder an den bestens aufgelegten Protagonisten bei der Premiere von „Winnetou auf Bayerisch“ in Dasing. Allen Skeptikern zum Trotz ist die Idee eines bayerischen Apachenhäuptlings nicht nur ausgesprochen originell, sondern auch sehenswert und unterhaltsam.

Nachdem die beiden Darsteller, untermalt von Country-Klängen, als Winnetou und Old Shatterhand ankündigt worden waren, begrüßte der Autor Wolfgang Berger (Old Shatterhand) die Zuschauer im voll besetzten Ranch-House der Western-City auf seine typisch bayerische Art. Der niederbayrische Kabarettist bildet zusammen mit dem Dasinger Festspiel-Winnetou, Matthias M., ein neuartiges Gespann, das sich auf Anhieb gut verstand. Die bayerische Sprache sorgt für Charme und Witz.

Wenn Winnetou nebenbei erwähnt „i bi da Bua vom Häuptling“ oder „da wuide Westen is a bissl wia da boarische Woid“, lässt sich zumindest ein Schmunzeln nicht vermeiden. Ein besonderes Anliegen der beiden Akteure aber ist es, dass diese Art des Vortrags keine Verarschung des Karl-May-Klassikers sein soll, sondern eine bayerische Hommage an den Schriftsteller. So wie die Geschichte erzählt wurde, konnte das Publikum immer wieder herzhaft lachen, wobei die Zwischengespräche der beiden Akteure genauso unterhaltsam waren. Eine Lesung mal etwas anders.

Anders auch deshalb, weil die beiden Blutsbrüder zwischendurch Country-Lieder mit bayerischen Texten zum Besten gaben. Dieser Mischung aus Lesung, Gesang und Schauspiel zollten die Zuschauer mit dem Schlussapplaus auch den gebührenden Respekt. (FA)

Aufführung im Ranch-House der Western-City Dasing am 27. März um 19.30 Uhr. Dort kann man auch Karten erwerben bzw. reservieren lassen.