Winnetou auf Bayrisch

Winnetou Matthias M. und Kabarettist Woife Berger als Old Shatterhand in der Western-City.

Lesung in der Western-City

Wie wurden Winnetou und Old Shatterhand eigentlich Blutsbrüder? Der edle Karl-May-Indianer , den der Countrysänger Matthias M. seit mehr als 15 Jahren bei den Süddeutschen Karl-May-Festspielen in Dasing perfekt verkörpert, trifft für das aktuelle Projekt „Winnetou I auf Bayrisch“ den niederbayerischen Kabarettisten Wolfgang „Woife“ Berger. Der ist Winnetou-Fan seit Kindertagen und wollte die Geschichte seines Helden auf Bayerisch erzählen. Nach der erfolgreichen Premiere der szenischen Lesung im Januar in der Western-City gibt es jetzt eine Zusatzvorstellung: „Winnetou I auf Bayrisch“ gibt’s wieder am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr im Ranch-Haus der Western-City. Zur Einstimmung auf die neue Spielzeit der Süddeutschen Karl-May-Festspiele, die im Juli in der Western-City startet, gibt es an diesem bayerischen Karl-May-Abend auch erste Eindrücke zur neuen Inszenierung „Winnetou und Kapitän Kaiman“. Regisseur Peter Görlach wird dabei die wichtigsten Charaktere des Stücks und den Rahmen der Inszenierung vorstellen.

