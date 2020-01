vor 3 Min.

Wir suchen das schönste Leserfoto

Rudolf Baiers Bild vom Afrasee stammt von Februar 2014. Das Gewässer ist auch heuer in der Wahl zum schönsten Winterfoto mit von der Partie.

Welche Winteraufnahme ist die beste im Kreis Aichach-Friedberg? Stimmen Sie jetzt ab!

Von Tom Trilges

Der Winter in Aichach-Friedberg hat zwar ohne Schneefall, dafür aber mit vielen sonnigen Tagen begonnen. Fleißig waren die Hobbyfotografen im Landkreis unterwegs und haben ihre schönsten Aufnahmen an die Friedberger Allgemeine geschickt. Nun lassen wir unsere Leser abstimmen: Welches ist das beste Foto des bisherigen Winters?

Die Leser der Friedberger Allgemeinen waren diesen Winter bereits fleißig auf der Suche nach tollen Motiven. Stimmen Sie für Ihr Lieblingsfoto ab!

9 Bilder Die schönsten FA-Leserfotos im Winter 2019/20 Bild: Vitalii_Mamchuk, Adobe Stock

Ganz gleich, welches Foto am Ende zum Sieger gekürt wird, eines zeigen die Motive in jedem Fall: Der Winter in Aichach-Friedberg hat jede Menge zu bieten – auch ohne weiße Pracht.





