15:41 Uhr

Wir suchen die schönsten Halloween-Fotos

Bald ist Halloween. Haben Sie Kürbis-Dekos, kreative Verkleidungen oder ähnliches? Dann schicken Sie uns bis zum 28. Oktober ein Bild davon.

Sind Sie schon auf Halloween eingestimmt? Am 31.10. ist es wieder so weit und es heißt an vielen Haustüren „Süßes oder Saures“. Vor allem die Kinder im Wittelsbacher Land werden wohl wieder in Scharen losziehen. Selbst, wenn man kein Halloween-Freund ist, hält das ja nicht davon ab, daheim mit Kürbissen aus der Region zu schmücken. Ursprünglich stammt der Brauch übrigens aus Irland und wurde dann erst in die USA und in den 1990er-Jahren nach Europa „transportiert“.

Halloween-Bilder bis zum 28. Oktober schicken

Wir sind vor allem an den den besten Fotos zum Fest interessiert. Auch, wer vorhat, verkleidet unterwegs zu sein, kann davon einen Schnappschuss einsenden. Ganz gleich, welches Motiv Sie bevorzugen, bitten wir Sie, uns bis Montag, 28. Oktober, Ihre Bilder an redaktion@friedberger-allgemeine.de zu schicken. (tril)

