07:41 Uhr

Wir verlosen Karten für Kabarett im Schloss

Felix Oliver Schepp ist aus Friedberg - und jetzt in ganz Deutschland als Musik-Kabarettist unterwegs. Bei uns können Sie Karten für einen Abend mit ihm gewinnen.

Von Ute Krogull

Mehrere Veranstaltungen stehen in der nächsten Zeit im Schloss auf dem Programm, darunter ein Kabarett-Konzert mit Felix Oliver Schepp am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr. Der gebürtige Friedberger und ehemalige Augsburger Domsingknabe Felix Oliver Schepp sammelte schon als Zehnjähriger Bühnenerfahrung bei Opernproduktionen.

Noch während des Studiums an der Theaterakademie München führten ihn Engagements unter anderem an das Festspielhaus Baden-Baden und das Gärtnerplatztehater. Der Mittdreißiger, der mittlerweile in Hamburg lebt, bietet in seinen Solo-Programmen viel Unterhaltung: Schepp spielt Klavier und ist ein nahezu perfekter Beobachter, der aufsaugt und verarbeitet, was um ihn herum passiert. Locker und erfrischend pendelt der Wortakrobat zwischen Nonsens und Tiefgang.

Verlosung: Musik-Kabarett im Schloss von Friedberg

Wir verlosen drei mal zwei Karten für den Abend. Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie bitte bis Montag, 9 Uhr, eine E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Schepp. Ansonsten läuft der Vorverkauf für Felix O. Schepp im Bürgerbüro und via AZ-Ticketservice.

Konzert von Vox Female aus Augsburg

Außerdem ist ein Konzert des Augsburger Frauenchors Vox Female am Sonntag, 13. Oktober, 18.30 Uhr, angekündigt. Der Augsburger Frauenchor hat sich im Laufe seiner 19-jährigen Geschichte regional und überregional einen Namen als ambitionierter Laienchor mit Herz, Präzision und Vollmundigkeit gemacht. Im aktuellen Programm „Bewegt. Lieder von Aufbruch und großem Gefühl“ widmen sich die 30 Sängerinnen unter Leitung von Christiane Steinemann der Bandbreite innerer und äußerer Bewegung. Eintritt frei.

Essen vom Goldenen Stern bei Dinner-Show

Die erste Dinner-Show im Schloss kam sehr gut an, jetzt gibt es eine Neuauflage: die Kay-Scheffel-Show mit Gala-Dinner von Stefan Fuß (Goldener Stern Rohrbach) am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr. Seit vielen Jahren injiziert Kay Scheffel niveauvollen Humor in spaßbedürftige Gemüter. Scheffel fungiert als Sänger und Comedian, für den kulinarischen Hochgenuss sorgt Fuß mit einem Vier-Gang-Menü. Der Vorverkauf der Dinner-Karten findet nur im Bürgerbüro inklusive Platzreservierung statt.

Bitte beachten Sie bei der Verlosung die Hinweise zum Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355.

Lesen Sie auch: Ein Jahr nach der Neueröffnung: Wie kommt das Schloss an?

Themen folgen