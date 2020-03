Wird das Volksfest unter dem Neubau der Pallotti-Schule leiden?

Plus Bald startet der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg. Dadurch geht es auf dem Volkfsfestplatz eng zu. Welche Auswirkungen hat das aufs Volksfest?

Wenn an der Vinzenz-Palotti-Schule gebaut wird, könnte das benachbarte Volksfest darunter leiden. Vielleicht kommt es sogar zu einer Absage. Das befürchten zumindest einige Friedberger. Was ist dran an diesem Gerücht?

Mit 37 Millionen Euro ist der Ersatzneubau der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg das aktuell größte Projekt des Landkreises. Im März ist die Kampfmittelsicherung geplant, im April sollen die Bagger anrücken. Die Erdarbeiten werden voraussichtlich bis August dauern. Sie werden über die Hermann-Löns-Straße abgewickelt; trotzdem befürchten Friedberger, dass das Volksfest darunter leidet und womöglich in den kommenden zwei Jahren, wenn die Baustelle größer wird und Schule in die Höhe wächst, sogar abgesagt werden muss. Wir haben bei der Stadt Friedberg und beim Verkehrsverein als Veranstalter nachgefragt.

Stadtsprecher Frank Büschel betont, von einer Absage oder Verlegung sei nichts bekannt: „Sowohl die Stadt als auch der Verkehrsverein haben sich zu diesem Standort klar positioniert.“ Eine Alternative komme laut Bürgermeister Roland Eichmann nicht in Frage.

Platzmeister Florian Eckardt sagt ebenfalls, der Neubau bedeute weder für den Verkehrsverein noch für die Schausteller ein großes Problem. Allerdings könne es 2020 zu „kleinen Einbußen“ kommen. Es könnten zwei oder drei Buden wegfallen, oder die Buden müssen enger zusammenrücken. Fahrgeschäfte seien nicht in Gefahr.

Einige Veränderungen auf dem Volksfest Friedberg 2020

Laut Stadtsprecher Büschel wird der Standort der BRK-Einsatzzentrale aus den Sport-Umkleiden beim Pavillon weichen, denn diese werden zum Baustellenbüro umfunktioniert. Dafür werden im Bereich des bisherigen Haupteingangs zwei Container für das Rote Kreuz errichtet.

Der Haupteingang zum Volksfest wird wieder in die Mitte des Volksfestplatzes (Ausfahrt) verlegt. Dort lag er in früheren Jahren schon. Grund ist laut Büschel die unbefriedigende Situation bei Feuerwehreinsätzen während der Volksfestzeit. Das bestätigt Eckardt. Die Feuerwehr habe Sorge gehabt, dass im bisherigen Haupteingang Fahrzeuge mit Besuchern kollidieren könnten.

Außerdem wird es für das Fest einen neuen Evakuierungsweg geben, nämlich vom Eingang des Zeltes Richtung Aichacher Straße. Grund hierfür ist laut Eckardt , dass der sogenannte Hermann-Löns-Platz für Evakuierungen wegen des Schulbaus wegfällt. Ins Gebüsch zwischen Volksfestplatz und Aichacher Straße wird dafür eine Lücke geschnitten.

Wie es 2021 und 2022 aussieht, mag noch keiner genau einschätzen. Klar ist, dass für die Pallotti-Schule in dieser Phase eine Baustelleneinrichtung auf der Nordseite des jetzigen Sportplatzes notwendig wird. Stadt und Verkehrsverein haben laut Eckardt als gemeinsames Ziel ausgegeben, dass die Veranstaltung auch in dieser Phase für Besucher und damit für Schausteller attraktiv bleibt.

Offenbar ist aber nicht auszuschließen, dass der Platz für Fahrgeschäfte dann eng wird, sollte es keine Ausgleichsfläche geben. Wie berichtet, steht momentan ein Abriss des Musikpavillons im Raum; dazu bzw. für einen Neubau soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Dass die Tage der kleinen Skateranlage am Volksfestplatz gezählt sind, steht ohnehin so gut wie fest. Eckardt bezieht daher auch diese Flächen in seine Überlegungen mit ein.

Prinzipiell lobt er die Zusammenarbeit mit der Stadt. „Wir wollen nicht so vermessen sein, dass ein Volksfest über einem Schulneubau steht. Aber es gibt Mindestanforderungen, damit das Fest überleben kann.“ Diese habe man genannt und sei auf Verständnis gestoßen. Die gute Zusammenarbeit gelte auch mit Blick auf die weitere Zukunft des Areals.

Der Friedberger Volksfestplatz wird neu überplant

Die Stadt hat die Veränderungen dort zum Anlass genommen, die Fläche neu überplanen zu lassen. Aspekte sind hierbei auch der mögliche Neubau des Musikpavillons sowie die momentan beengte Situation der Feuerwehr. Die Rettungskräfte wünschen sich ein größeres Gebäude. Büschel bestätigt, die Stadt habe Wert darauf gelegt, dass der Verkehrsverein in die Vorbereitungen zur Machbarkeitsstudie Volksfestplatz mit am Tisch sitzt. Bürgermeister Eichmann : „Die Stadt achtet darauf, dass das Volksfest lebensfähig bleibt. Die Stadtverwaltung ist von mir angehalten, die Entwicklung Hand in Hand mit den Volksfest-Verantwortlichen zu begleiten.“

Wie Eckardt erläuterte, sei der Verkehrsverein mit den großen Stadtratsfraktionen im Gespräch. Alle stünden zum Standort. Man habe durchaus überlegt, wo es im Stadtgebiet Ausweichmöglichkeiten geben könnte, sei allerdings nur auf einen Ort gekommen: die Wiesen beim See, wo die Schlagertage stattgefunden hatten. Doch sei dies keine echte Alternative.

Das Friedberger Volksfest 2020

Termin 7. bis 16. August



Öffnungszeiten der Fahrgeschäfte: werktags ab 14 Uhr, sonn- und feiertags ab 11 Uhr, am Kindernachmittag ab 13 Uhr.



