Wird das Wittelsbacher Land wegen Corona zur faschingsfreien Zone?

Plus Nach Absagen in Aichach und Schmiechen war die Frage in Friedberg und Mering noch offen. Jetzt sind die Entscheidungen in Sachen Fasching aber gefallen.

Von Thomas Goßner

Kann der Friedberger Fasching angesichts steigender Corona-Infektionen noch stattfinden? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Dienstagabend der Kultur- und Sportausschuss des Stadtrats (18.30 Uhr, Mensa der Mittelschule). Nach Aichach und Schmiechen steht indes noch eine andere Absage aus dem Landkreis-Süden inzwischen fest.

Nach Abstimmungsgesprächen mit verschiedenen Protagonisten sei die Absage des Umzugs und des bunten Treibens unabdingbar, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die momentan vorherrschende Pandemieentwicklung lasse keinen Spielraum, zumal jetzt die Vorbereitungen für den Umzug am Faschingsdienstag beginnen müssten. Die Friedberger Faschingsgesellschaft ORCC und die Narrneusia aus Neusäß, die ihre Shows auf der Bühne am Marienplatz zeigten, bereiteten derzeit kein Programm vor. Der ORCC habe mittlerweile alle Pläne für die närrische Jahreszeit gestoppt, und auch die Tiefgaragenparty des Jugendclub Friedberg sei bereits abgesagt.

Friedbergs Bürgermeister Eichmann hält Umzug für unverantwortlich

"Unabhängig von den momentanen Bestimmungen und dem Verbot größerer Menschenansammlungen wäre ein Umzug in wenigen Monaten mit Tausenden Besuchern unverantwortlich", so Bürgermeister Roland Eichmann. Auch die Zugteilnehmer wären nach seiner Einschätzung einem zu großen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Zuletzt bejubelten rund 7000 Zuschauer die über 40 Wagen und Fußgruppen des Umzugs. Mit 820 Teilnehmern richtete der ORCC zudem das größte Gardetreffen in ganz Bayern aus. Komplett ausverkauft war die Party des Jugendclubs in der Garage Ost.

Die Notbremse gezogen hat inzwischen auch die Meringer Faschingsgesellschaft Lach Moro. Zwar sollte es erst 2022 wieder einen Umzug geben, für 2021 war jedoch ein Open Air am Marktplatz vorgesehen. "Die Planungen waren alle schon abgeschlossen und in trockenen Tüchern", berichtet Benjamin Gottwald: Die Damen- und Jugendgarde hat bis zu letzt noch fleißig trainiert , bis die Ampel auf Rot stand. Wir haben natürlich den Trainingsbetrieb eingestellt, denn die Gesundheit unserer Damen und deren Familien ist uns wichtig", so der Präsident von Lach Moro.

Zwar habe man darüber nachgedacht, wie sich der Fasching mit Einschränkungen feiern lasse. Doch kleinere Formate mit 50 bis 100 Besuchern seien für keinen Veranstalter finanziell machbar. Selbst die Jahreshauptversammlung hat der Verein abgesagt. "Wir wollen die Faschingshochburg bleiben und kein Corona-Hot-Spot werden", betont Gottwald.

Kein Fasching im Wittelsbacher Land

Damit steht nun fest: 2021 wird es nirgendwo im Wittelsbacher Land große Faschingsveranstaltungen geben. Bereits Anfang Oktober haben die Faschingsgesellschaft Zell ohne See in Griesbeckerzell und die Aichacher Paartalia die Saison 2020/21 abgesagt. Anstelle der Faschingsplanung stand bei den Aichachern ein virtueller Rückblick in die vergangene Saison auf dem Plan, der Fans des Karnevals auf Facebook trösten soll. In Griesbeckerzell hofft man noch auf spontane und kreative Feiern im kleinen Kreis.

In der vergangenen Woche gab dann auch das Faschingskomitee Schmiechen auf Facebook bekannt: "Wir hätten so gerne mit euch zusammen den Tag der Liebe gefeiert, aber die Gesundheit aller steht an oberster Stelle!" Der Faschingsumzug in Schmiechen hätte am 14. Februar stattgefunden - also am Valentinstag. Für den 6. Februar war der Galaball der Margerite in der Max-Kreitmayr-Halle geplant, doch auch er wurde vom Roten Kreuz inzwischen abgesagt.

