Wird ein Augsburger neuer Pächter des Tierheims Lechleite in Derching?

Plus Die Mitglieder haben entscheiden: Statt des Tierschutzvereins Augsburg soll die Augsburger Hundeschule Pächter werden. Wie geht es im Tierheim Derching weiter?

Einen unerwarteten Ausgang nahm für einige Teilnehmer die außerordentliche Mitgliederversammlung des Vereins gegen Tierversuche und Tierquälerei. Die rund 100 anwesenden Mitglieder entschieden einstimmig, dass die Einchrichtung in Derching verpachtet werden soll. Als es darum ging, eine Option für den künftigen Pächter abzugeben, gab es eine Zweidrittelmehrheit in der Abstimmung.

Ein Drittel der Stimmberechtigten war für den Tierschutzverein Augsburg, der das Tierheim an der Holzbachstraße und das Gut Morhard in Königsbrunn betreibt. Ein Drittel votierte für Markus Ziegler und seine Augsburger Hundeschule.

"Das Tierheim wird auf jeden Fall bestehen bleiben"

Ziegler sagte im Anschluss im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich freue mich, dass ich den Zuschlag bekommen habe.“ Nun beginnen ihm zufolge die Vertragsverhandlungen, und es seien viele Details zu klären. Daher sei es ihm noch nicht möglich, genau zu sagen, was seine Pläne mit der Einrichtung sind. „Das Tierheim wird auf jeden Fall bestehen bleiben“, verspricht er.

Der 45-Jährige betreibt seit einigen Jahren die Hundeschule mit Sitz in Göggingen. Er ist spezialisiert auf Problemhunde und bietet mit Unterstützung mehrerer Mitarbeiter Hundesport, Hundetraining sowie als eingetragener Sachverständiger Wesenstests für Hunde an. (Hier lesen Sie ein Interview unserer Redaktion mit Ziegler über seine Arbeit.)

Was sagt der Tierschutzverein Augsburg zu der Entscheidung?

Für den Tierschutzverein Augsburg ist das Thema Tierheim Lechleite damit abgeschlossen, wie Vorsitzender Heinz Paula sagt. Die Organisation hatte sich sehr für eine Übernahme der Einrichtung interessiert , um den Standort in Derching langfristig als wichtige Einrichtung für den Tierschutz in der Region zu sichern. Außerdem hatte der Verein sich Synergieeffekte mit den Standorten Holzbachstraße Augsburg und Königsbrunn versprochen.

„Wir sind überzeugt davon, dass die Region die Lechleite dringend als echtes Tierheim für alle Tiere in Not braucht“, so Heinz Paula. Nun wurde umgeplant. Kurz nach der Entscheidung auf der Mitgliederversammlung gab Paula die Aufträge für den Neubau eines Katzenhauses in Augsburg frei. Diese waren zurückgestellt worden, weil der Tierschutzverein auf die Erweiterung in Derching gehofft hatte.

Die Einrichtung in dem Friedberger Ortsteil wurde 1993 eröffnet. Im April 2019 schloss das Veterinäramt Aichach-Friedberg sie, nachdem die bisherige Leiterin rechtskräftig wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden war. Getragen wird das Tierheim Lechleite vom Verein gegen Tierversuche und Tierquälerei, der das Grundstück an der jetzigen AIC 25 damals von der Stadt Augsburg erwarb. Wie geht es nun mit dem rund 400 Mitglieder starken Verein weiter? Auskunft gibt Schriftführerin Constanze von Tucher, Tochter der früheren Vorsitzenden Gerlinde Bitzl. Diese ist zwischenzeitlich von ihrem Amt zurückgetreten – eine Auflage des Landratsamtes.

Bald gibt es Neuwahlen beim Träger-Verein des Tierheims Lechleite

Spätestens im Dezember gibt es laut von Tucher Neuwahlen. Dann werde der komplette Vorstand neu gewählt. Zur Entscheidung der Mitgliederversammlung meint von Tucher: „Mit dieser Umstrukturierung soll ein dicker Schlussstrich in Bezug auf das Vergangene gezogen werden, um die Energie auf das Wesentliche zu lenken, nämlich auf den Tierschutz.“

Der Verein gegen Tierversuche und Tierquälerei solle „eine Art Förderverein“ werden, der sich durch Pachteinnahmen, Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Angepeilt seien Projekte in Bereichen wie artgerechte Haltung, verhaltensauffällige oder kranke Tiere, Tierhalter in Not, Wildtiere im Garten, Nachhaltigkeit und Tierversuche. Der Verein möchte hierfür mit anderen Organisationen, politischen Gremien und Schulen zusammenarbeiten. Laut von Tucher ist in der Diskussion, Projekte und Organisationen zu unterstützen, Patenschaften zu übernehmen, aber auch Anlage von Blühwiesen anzulegen oder Preise auszuschreiben.

