18:01 Uhr

Wirtschaft im Wittelsbacher Land fürchtet "Sterben mit Ansage"

Plus Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers kämpfen im Corona-Lockdown ums Überleben. Wirtschaftsvertreter aus Aichach-Friedberg stellen deshalb klare Forderungen.

Von Sabine Roth

Die Wirtschaft steht vor einem weiteren Krisenjahr - auch im Wittelsbacher Land. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben. Angesichts dieser Lage und der Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März fordert die IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg einen faktenbasierten Stufenplan für regionale Öffnungen.

"Auch wenn die Friseure wieder ab 1. März öffnen dürfen und weitere Lockerungen bei einem Inzidenzwert von 35 in Aussicht gestellt wurden, bedarf es seitens der Politik nachhaltige Strategien, wie man mit intelligenten Impf-, Test- und Schutzkonzepten für besonders gefährdete Gruppen und einer lückenlosen, digitalen Kontaktnachverfolgung regionale Öffnungen ermöglichen kann", sagt Thomas Sixta, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg.

"Die bisherigen Maßnahmen der Politik zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung waren im Wesentlichen richtig, und auch wir wissen mit den sich weiter ausbreitenden Virusmutationen um den Ernst der Lage", betont Sixta. Jetzt aber gelte es, so schnell wie möglich die Risikogruppen zu impfen und von der Lockdown-Strategie in eine differenzierte Risikobetrachtung zu wechseln, die aufzeigt, wo Corona-Hotspots entstehen, um diese mit einer konsequenten Nachverfolgung und großflächigen Tests regional zu begrenzen.

"Wir können nicht alle Unternehmen, die sich an die Hygiene- und Schutzmaßnahmen halten und in Gebieten sind, die deutlich unterhalb der kritischen Inzidenzschwelle liegen, noch länger geschlossen halten."

Corona: IHK-Vizepräsident Weidner fürchtet Pleitewelle

Besonders der stationäre Einzelhandel sowie das Hotel- und Gastgewerbe sind neben vielen anderen Dienstleistungsbranchen mittlerweile seit vier Monaten komplett geschlossen. Weil zudem die von der Regierung versprochenen Überbrückungshilfen verspätet oder gar nicht fließen, stehe jetzt vielen das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals und bei manchen bereits darüber, warnt IHK-Vizepräsident Dieter Weidner.

"Wenn jetzt nicht schnell und unbürokratisch die zugesagten Gelder bei den betroffenen Unternehmen ankommen und im März zumindest stufenweise nach klaren Vorgaben geöffnet wird, werden viele Betriebe im Wittelsbacher Land den Lockdown nicht überleben und für immer schließen." Dies werde auch dramatische Auswirkungen auf die Innenstädte haben und in der Folge tiefe Spuren hinterlassen.

Da verwundert es nicht, dass sich manche Friedberger Einzelhändler zu dem Thema gar nicht äußern wollen. Sabine Hader, die Inhaberin des Modegeschäfts Tamaro Fashion ist genervt: "Der Lockdown trifft uns sehr stark. Unsere Läden sind nunmehr seit zweieinhalb Monaten geschlossen, in denen wir praktisch keine Umsätze tätigen können." Ihre Stammkunden würden zwar durch Click & Collect erreicht, das sei aber kein Ersatz für das tägliche stationäre Geschäft. Trotzdem laufen die Fixkosten wie Miete und Strom unverändert weiter.

Einzelhändler aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kritisieren Ungleichbehandlung in der Corona-Krise

"Die von der Regierung bereitgestellten Hilfen gehen bis dato an uns vorüber. Für uns greift frühestens die Überbrückungshilfe 3, die jetzt erst beantragt werden kann. Ob wir überhaupt diese Hilfen bekommen und wann, steht aktuell noch in den Sternen", sagt Hader. Sie fordert eine Gleichhandlung der Einzelhandelskonzepte: "Warum müssen unsere Fachgeschäfte geschlossen bleiben, während in den Supermärkten gleichwertige Artikel verkauft werden dürfen?"

Eine Regelung mit einem Kunden auf zehn Quadratmetern wäre für die Unternehmerin absolut umsetzbar. Sie würde alle weiteren geforderten Hygieneschutzmaßnahmen mitgehen. "Die Läden müssen wieder öffnen, um einer Verödung der Innenstädte durch Leerstände entgegenzuwirken. Für viele unserer Mitbewerber ist es bereits fünf nach zwölf", fordert sie.

Marcus Vorwohlt vom Modehaus Rübsamen, der zwei Filialen in Friedberg betreibt, bestätigt das: "Die Städte werden sich massiv verändern. Viele Geschäfte werden nur noch für einen Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe öffnen. Viele werden gar nicht mehr öffnen. Es ist ein Sterben mit Ansage." Er ist sauer, weil die Politik viel redet und verspricht, aber wenig tut. Und wenn, dann zu langsam.

Für die Modehändler sind bis jetzt noch keinerlei Hilfen geflossen. "Die ersten Gelder werden im März kommen, für viele zu spät, da seit vier Wochen die neuen Rechnungen für die Sommerware bezahlt werden müssen." Rübsamen ist mit den Kunden über E-Mail, Telefon und WhatsApp in Kontakt. "Wir haben ein tolles Team und treue Stammkunden. Click & Collect hilft ein wenig, ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt Vorwohlt.

Die Städte würden sich massiv verändern, fürchtet Marcus Vorwohlt vom Modehaus Rübsamen, das zwei Filialen in Friedberg unterhält. Bild: Anja Dondl (Archivfoto)

Zu spüren bekommt den Lockdown auch die Hotellerie: Den Kreis Aichach-Friedberg haben 2020 nur noch rund 61.700 Gäste besucht – das sind 53 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen sank um 40 Prozent auf 140.000. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten unter Berufung auf aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes mit.

Dass gerade die Hotellerie und Gastronomie als Infektionstreiber angesehen und öffentlich so dargestellt wird, findet Chris Seidl vom Hotel zum Brunnen bedauerlich. "Wir sind immer die Ersten, die schließen müssen, und die Letzten, die öffnen dürfen", sagt der Hotelier. Sollte es wirklich einmal einen Corona-Fall geben, sei eine lückenlose Rückverfolgung aufgrund der allgemein geltenden Meldepflicht nirgendwo so einfach wie in der Hotellerie.

Nur die Novemberhilfe ist in Friedberg angekommen

Seidl hat nach eigenen Angaben bislang nur die Novemberhilfe erhalten. Das reiche bei Langem nicht aus, um Kosten zu decken. "Der Lockdown wird natürlich Spuren hinterlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass private und familiengeführte Hotels, sollten sie finanziell überleben, in den nächsten Jahren größere Investitionen tätigen werden", sagt Seidl. Er hofft, dass die Geschäftsreisen bald wieder zunähmen, der Städtetourismus im Sommer an Fahrt aufnehme und er mit seinem kompletten Team wieder "Gastgeber" sein dürfe.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen