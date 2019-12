17.12.2019

Wirtschaft wirbt um Gymnasiasten

Wie heimische Unternehmen künftige Fach- und Führungskräfte gewinnen wollen

Schulpartnerschaften, P-Seminare oder Betriebsbesuche – die drei Gymnasien im Wittelsbacher Land versuchen bereits über vielseitige Aktionen, ihre Schüler davon zu überzeugen, dass es neben dem Studium noch weitere Wege für eine Karriere gibt. Aber es könnte noch mehr passieren, sagen viele Unternehmen. Vertreter aus Kommunalpolitik, regionaler Wirtschaft und der Schulen diskutierten auf Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK), wie die Berufsorientierung an Gymnasien weiter verbessert werden könnte.

Seit 2015 führt die IHK jährlich Gespräche mit Vertretern verschiedener Schularten in allen Regionen Schwabens durch. Zentrales Thema dabei: Wie kann dem Fachkräfteproblem gemeinsam begegnet werden? „Gerade für Gymnasiasten ist der Weg über eine berufliche Ausbildung und anschließende berufsbegleitende Weiterbildung eine erfolgversprechende Möglichkeit für eine Karriere als Fach- oder Führungskraft“, sagte Thomas Sixta, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Aichach-Friedberg. Mit der Einführung sogenannter Koordinatoren für die berufliche Bildung und der Etablierung von Schulprogrammen sei an den Gymnasien bereits einiges passiert. „Wir als regionale Wirtschaft im Wittelsbacher Land wollen diesen eingeschlagenen Weg unterstützen und ihm weitere Dynamik verleihen“, sagte IHK-Vizepräsident Dieter Weidner.

Allein in diesem Jahr wurden in Bayerisch-Schwaben mehr als 9300 neue Ausbildungsverhältnisse in IHK-Berufen geschlossen, davon 442 im Landkreis Aichach-Friedberg. „Die duale Ausbildung bleibt damit ein Erfolgsmodell“, so IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter. Der Anteil der Abiturienten an den Auszubildenden ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen – von zehn Prozent im Jahr 2009 auf inzwischen 18 Prozent. „Es wäre unter den Abiturienten noch Luft nach oben“, sagte Oliver Heckemann, Leiter Geschäftsbereich Berufliche Bildung der IHK Schwaben. Viele Ausbildungsplätze in anspruchsvollen Berufen waren auch in diesem Jahr unbesetzt geblieben.

Schulpartnerschaften pflegen derzeit bereits das Gymnasium in Aichach mit der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, das Meringer Gymnasium mit der VR-Bank Kissing-Mering und Weka Media GmbH & Co. KG und das Gymnasium Friedberg mit der Forum Media Group. Sie sollen in Sachen Berufsorientierung ausgebaut werden. So könnten beispielsweise vermehrt Unternehmensvertreter zu Elternabenden eingeladen werden. Daneben sollte die Zusammenarbeit zwischen den Koordinatoren für berufliche Bildung an jedem Gymnasium und der regionalen Wirtschaft weiter intensiviert werden.

„Diese Lehrkräfte sind eine hervorragende Brücke zwischen Schule, IHK und Unternehmen“, erläuterte Oliver Heckemann. Auch die IHK-Ausbildungsscouts – Azubis, die Schulklassen besuchen und dort ihre eigenen Ausbildungsberufe und -unternehmen vorstellen – können den Gymnasiasten wertvolle Einblicke aus der Praxis liefern. Ebenso wie betriebliche Praktika und P-Seminare, bei denen wirtschaftliche Themen stärker in den Fokus gerückt werden.

Zielgruppe sollten aber nicht nur die Schüler sein. Auch Lehrer werden von den Unternehmen zu Praktika eingeladen. Für Elternabende zur Berufsorientierung in der achten und neunten Jahrgangsstufe bot die IHK, die mit ihrer Initiative „Lehre macht Karriere“ dem Fachkräftemangel begegnet, ihre Unterstützung an. (FA)

Weitere Informationen unter www.schwaben.ihk.de/produktmarken/berufliche-bildung oder auf dem Azubi-Portal der IHK Schwaben unter www.lehre-macht-karriere.de

