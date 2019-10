vor 7 Min.

Wirtshaussagen im Meringer Rosshof

Schaurige und skurrile Geschichten mit viel Musik

Dass ein Wirtshaus mehr ist als ein Ort zum Ausschank meist alkoholischer Getränke und zur Abgabe mehr oder weniger gut zubereiteter Speisen, sondern auch ein Platz, wo Sagen, Geschichten, Lieder und Gedichte eine Heimat haben, wird in den Wirtshaussagen von Karl-Heinz Hummel eindrücklich klar. Der Autor und Erzähler, der auch mit dem Ernst-Hoferichter-Preis ausgezeichnet wurde, gastiert am Freitag, 11. Oktober, auf dem Rosshof in Mering.

Veranstalter ist Paarkult und die Stadl-Uni Unterbergen. Aber in einem Wirtshaus gibt es nicht nur Geschichten, sondern auch viel Musik und dafür sorgen Andrea Regenauer (Harfe), Daniel Huber (Steirische Harmonika), Josef Zapf (Klarinette) und der Autor Karl-Heinz Hummel am Kontrabass von der Gruppe „Du und I“. Sie spielen Volksmusik von der Alm über Pixner bis zu Jazzklängen.

Bei den Wirtshaussagen dürfen natürlich unheimliche Gestalten, seltsame Truden, schaurige Hexen auf Ofenbänken, Geschichten über Mord und Totschlag, Geister und Gespenster, Untote und Teufelstänze nicht fehlen. Die Veranstalter versprechen: „Es geht schaurig schön zu im Wirtshaus von München bis Brixen, vom Bayerischen Wald bis nach Wien.“

Auch Essen und Trinken soll an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Das Catering übernimmt die „Neue Mühle Burtenbach“ mit Spezialitäten vom Grill. Auch für Vegetarier gibt es Gerichte. Parkplätze sind beim Rewe-Getränkemarkt gegenüber dem Rosshof ausgewiesen. Die Zufahrt direkt zum Veranstaltungsort ist nur für Personen mit Behinderung möglich.

Vorverkaufsstellen für die Wirtshaussagen im Rosshof von Thomas Wurm sind die Meringer Töpferei Lipp, das Rathaus in Mering sowie Reservierungen unter info@paarkult.de. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

