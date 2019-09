00:34 Uhr

Wo Äffchen von Rollstuhl zu Rollstuhl springen

Fahrt der Offenen Behindertenarbeit nach Hamburg und in die Lüneburger Heide

Jedes Jahr organisiert das Bayerische Rote Kreuz eine Freizeitfahrt für Menschen mit Behinderung. Die Reisegruppe mit 16 Teilnehmern und neun Betreuern verbrachte acht Tage in Hamburg und in der Lüneburger Heide.

Die Gruppe erkundete zum Teil zu Fuß, aber auch mit einer geführten Stadtrundfahrt die Speicherstadt, das Hafenviertel und Villenviertel an der Alster. Der zweite Teil der Reise führte die Gruppe in die Lüneburger Heide zum Bispinger Center Parc. Am letzten Tag besuchte die Reisegruppe den nahe gelegenen Safaripark in Hodenhagen. Für besondere Belustigung sorgten die Kattas, die von einem Rollstuhl zur nächsten Schulter sprangen. Nur schwer konnte sich die Gruppe von den Äffchen trennen. Die Reiseleiterin Claudia Fischer freute sich über die gelungene Fahrt und war erstaunt, wie schnell eine Woche vorbeigehen kann. (FA)

Wer Interesse hat, ehrenamtlich mitzuwirken, kann sich an Petra Schlehhuber vom Roten Kreuz wenden, Telefon 08251/885656 oder E-Mail schlehhuber@kvaichach-friedberg.brk.de.

