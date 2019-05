vor 43 Min.

Wo in Friedberg gebaut wird - und wo nicht

Die Eigentümer der an die Gärtnerei Held in Rederzhausen angrenzenden Flächen sind interessiert, ihre Grundstücke als Bauland zu verkaufen. Doch der Planungsausschuss des Stadtrats lehnt das ab. Foto: Thomas Goßner

Plus Der Planungsausschuss greift Klassiker wieder auf. In Stätzling will die Politik, aber ein Eigentümer nicht. In Rederzhausen ist es genau anders herum.

Von Thomas Goßner

Es ist ein rekordverdächtiges Vorhaben: Bereits seit den 1970er-Jahren läuft das Bebauungsplanverfahren für ein kleines Gebiet nördlich der Anton-Heinle-Straße am Ortsrand in Friedberg-Ost. Ein Teil davon wurde zwar bereits verwirklicht, doch die Fortführung scheiterte an dem Umstand, dass nicht alle Grundstückseigentümer mitmachen wollten. Jetzt ist offenbar ein Stimmungswandel eingetreten. Alle Eigentümer der rund 10000 Quadratmeter großen Fläche ziehen mit, und so greift die Stadt das Vorhaben wieder auf. Und zwar möglichst im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13 b des Baugesetzbuchs, bei dem zum Beispiel auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden kann.

In nichtöffentlicher Sitzung verständigte sich der Planungs- und Umweltausschuss zunächst grundsätzlich auf die Fortführung des Verfahrens. Durch einen Fehler der damaligen Stadtverwaltung sei der ursprüngliche Bebauungsplan nie rechtskräftig geworden, sagte Bürgermeister Roland Eichmann anschließend. Inzwischen sei aber keine der Verantwortlichen mehr tätig. Anders als üblich kommt hier nicht die Drittellösung zur Anwendung, bei der die Stadt einen Teil der Fläche zum günstigen Preis erwirbt und so einen Teil des Gewinns abschöpft. Grundstücksgrößen nicht mehr zeitgemäß Kritik gab es von Marion Brülls (Grüne). Sie bezeichnete die in einem Bebauungsplanentwurf von 2009 vorgesehenen Grundstücke mit einer Größe zwischen 700 und 800 Quadratmetern als nicht mehr zeitgemäß. „Das gehört Geschosswohnungsbau rein“, forderte sie. Laut Bürgermeister Eichmann wird die Art der Bebauung jedoch erst noch im Laufe des Verfahrens zu diskutieren sein. Brülls stimmte dennoch gegen die Wiederaufnahme der Planung. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der Friedberger Stadtteil Dickelsmoor ist nach Otto Dickel, einem der führenden Nazi-Ideologen, benannt. Bild: Archiv Dickelsmoor Ebenfalls weit in die Vergangenheit zurück reicht die Diskussion um den Stadtteil Dickelsmoor. Über die Jahrzehnte hinweg waren dort einige ungenehmigte Bauten entstanden. Um einen Abriss zu verhindern und um angesichts der Belastungen durch die Autobahn und den Flugplatz Mühlhausen überhaupt eine weitere bauliche Entwicklung zu ermöglichen, wurde Dickelsmoor als Kleinsiedlungsgebiet ausgewiesen.

Vier Häuser mehr in Dickelsmoor In der Folge gab es mehrere gerichtliche Auseinandersetzungen und Änderungen des Bebauungsplans. Jetzt soll mit der Umwandlung in ein Allgemeines Wohngebiet ein Schlusspunkt gesetzt werden. Durch die Begrenzung der Grundstücke auf eine Mindestgröße von 750 Quadratmeter können in Dickelsmoor nur noch vier zusätzliche Gebäude entstehen. Rederzhausen Westlich und nördlich der Gärtnerei Held in Rederzhausen sind Grundstücksbesitzer bereit, ihre Flächen für ein kleines Neubaugebiet zur Verfügung zu stellen. Sie sind auch bereits, die grundstückspolitischen Ziele der Stadt zu erfüllen und im Rahmen der Drittellösung einen Teil zu günstigeren Preisen an die Stadt zu verkaufen. Bürgermeister Eichmann warb für die Ausweisung, da hier keine zusätzliche Verkehrsbelastung für andere Wohngebiete entstünden, wie es sonst fast überall der Fall sei.

Gestiegener Druck auf Friedbergs Immobilienmarkt „Wir können uns das an dieser Stelle nicht vorstellen“, sagte Thomas Kleist (CSU). Allenfalls könne man bei der nächsten Änderung des Flächennutzungsplans darüber diskutieren. Ähnlich äußerte sich Roland Fuchs (SPD). Er erinnerte daran, dass darüber schon einmal diskutiert worden. Damals habe man aus landschaftsplanerischen Gründen eine Absage erteilt. Zwar sei jetzt der Druck ein anderer, aber auch Fuchs sieht eine Planung nur im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplans. Dieses Thema werde den Stadtrat wohl in der nächsten Periode beschäftigen, kündigte Bürgermeister Eichmann an. Stätzling I Seit Anfang 2018 läuft das Verfahren, um das Neubaugebiet östlich der Bürgermeister-Ebner-Straße in Stätzling nach Norden fortzuführen. Von der Stätzlinger CSU kam Anfang April der Vorschlag, den Geltungsbereich noch einmal zu vergrößern.

Grundeigentümerin in Stätzling macht nicht mit Die Eigentümerin einer wichtigen Fläche mache da aber nicht mit, berichtete Bürgermeister Eichmann. Schon dem ursprünglich vorgesehenen Geltungsbereich des Bebauungsplans Stätzling Nordost habe sie nur im Interesse der Ortsentwicklung zugestimmt. Es bleibt also beim bisher beschlossenen Umgriff. Stätzling II Die Stadt ändert den Bebauungsplan für das Gebiet östlich der Straße Am Schmiedgraben in Stätzling. Auf einer Teilfläche des Gärtnereigeländes sollen zwei neue Einfamilienhäuser errichtet werden, von denen eines allerdings über die festgesetzte Baugrenze hinausgeht. In diesem Zug sollen Gewächshäuser beseitigt und der Boden entsiegelt werden.

