Wo ist der Kunde eigentlich noch König?

Plus Servicewüste Deutschland: Wo fühlen Menschen sich besser betreut: In einer Kleinstadt wie Friedberg oder Aichach oder in der Großstadt Augsburg?

Von Vanessa Polednia

Eins will Wolfram Grzabka gleich klarstellen: „Die meisten Händler und Dienstleister in Deutschland machen einen sehr guten Job.“ Doch als sich die negativen Erfahrungen während einer Kunstreise durch Deutschland und „das angrenzende Ausland“ in diesem August häuften, reagierte Grzabka prompt. Der Besitzer der Friedberger Werbeagentur grzabka creative machte das, was er am besten kann: Werbung machen – in Form einer Broschüre mit dem Titel „Der Kunde ist König?“.

In dem farbenfrohen Heftchen fasst Grzabka auf 16 Seiten seine unangenehmen Service-Erfahrungen zusammen und appelliert an Händler, Dienstleister und Gastronomen, das Wichtigste nicht zu vergessen: Der Kunde und seine Wünsche müssten an erster Stelle stehen. Denn selbst die beste Werbung, gibt der Werbefachmann zu, könne keinen Umsatz erzeugen – sondern nur der zufriedene und wiederkehrende Kunde. Seine „Abenteuer als Konsument“ hat Grzabka anonymisiert, er will niemanden anprangern. Doch so viel sei verraten: Es sind auch zwei Negativbeispiele aus dem Wittelsbacher Land mit dabei. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. In Friedberg sind viele Geschäfte inhabergeführt - das schätzen Kunden Wie steht es um die Servicequalität in der Region? Renate Mayer ist Geschäftsführerin des Friedberger Aktiv-Rings, einer Interessensgemeinschaft ansässiger Geschäftsleute. „Bei uns gibt es aus Tradition viele inhabergeführte Geschäfte und die machen den Unterschied“, sagt sie. Das Fachwissen mehrerer Generationen stecke in diesen Firmen. Ähnlicher Meinung ist Andreas Gärtner, Bezirksgeschäftsführer für Schwaben des Handelsverbands Bayern. In kleineren Städten und auf dem Land gebe es häufiger Läden, die vom Inhaber selbst geführt werden. Als Beispiel führt er die Augsburger Annastraße an. Annastraße Augsburg kontra Altstadt in Aichach In der Einkaufsmeile befinden sich fast nur Filialen größerer Unternehmen. Im Gegenzug nennt er die Aichacher Altstadt: Dort gibt es eine hohe Anzahl an inhabergeführten Geschäften. Doch grundsätzlich sieht er keinen Unterschied zwischen der Servicequalität von Augsburg und den umliegenden, kleineren Städten. Dass Kunden sich in inhabergeführten Geschäften oftmals wohler fühlen, erklärt er sich so: „Die Händler haben einen direkten Zugriff auf ihre Mitarbeiter.“ Außerdem hätten die Mitarbeiter einen höheren Identifikationsgrad mit der Firma und könnten mehr Einfluss ausüben. Sie haben oftmals bereits ihre Lehre im Betrieb gemacht oder arbeiten schon seit langer Zeit für ihren Arbeitgeber. Ein involvierter Mitarbeiter, der Spaß an der Arbeit hat, kommt beim Kunden besser an, so Gärtner. Das Modehaus Jung in Augsburg hat jetzt eine eigene App Der Bezirksgeschäftsführer nennt einen weiteren relevanten Faktor: In ländlich geprägten Orten habe der Verkäufer oftmals mehr Zeit für den Kunden. „Man kennt sich und hält gerne einen Plausch, das schafft eine gute Vertrauensbasis“, sagt Gärtner. Diese Unternehmen hätten den „Servicegedanken“ verinnerlicht. Guter Service, fasst der Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern zusammen, ist alles, was den Aufenthalt des Kunden bereichert. Dazu gehöre ein freundliches und kompetentes Auftreten sowie eine gute Beratung. Auch im Modehaus Jung in Augsburg ist man sich bewusst, wie wichtig ein zuvorkommender Kundenservice ist. „Für den stationären Einzelhandel wird der Service wieder deutlich wichtiger werden“, sagt Katharina Ferstl, für die Unternehmenskommunikation im Modehaus Jung an der Augsburger Wertachbrücke zuständig. Nur so kann der Einzelhandel ihrer Meinung nach gegen Online-Einkäufe Bestand haben. Neben der Beratung durch ausgebildete Fachkräfte und einem Änderungs- und Reinigungsservice greift das familiengeführte Unternehmen Trends auf. Beim „Personal Shopping“ bekommt man einen Berater zur Verfügung gestellt und seit dem 1. September gibt es eine App des Modehauses. Hier bekommt der Kunde Einladungen, Gutscheine und kann sich seine Kassenbons anzeigen lassen. Doch davon, dass vor allem die Mitarbeiter die Qualität garantieren, ist man im Modehaus Jung überzeugt. Ulrike Wenger und Petra Lindermeir haben ihr Wäsche-Fachgeschäft Sinn und Seide in der Friedberger Innenstadt. Für sie ist weniger manchmal mehr. „Wir können keine riesige Verkaufsfläche bieten, dafür nehmen wir uns viel Zeit, um die Kunden zu beraten“, sagt Lindermeir. Und das sei besonders in ihrem Metier besonders wichtig: „Viele Frauen tragen zum Beispiel eine falsche BH-Größe!“, weiß die Inhaberin des Dessousgeschäfts. Friedberg und Mering punkten mit günstigen Mieten Die günstigere Ladenmiete im Vergleich zur Augsburger Innenstadt mache für sie Standorte wie Friedberg oder Mering ansprechend. Außerdem betont die Ladenbesitzerin, dass es wichtig sei, die Einkaufsmöglichkeiten im Augsburger Umland zu beleben. Nicht jeder Kunde sei in der Lage, in die nächste Großstadt zu fahren. Und Werbemacher Wolfram Grzabka? Er sieht die größere Auswahl und damit stärkere Konkurrenz in Großstädten positiv. So könne er sich umorientieren, wenn die Leistung in einem Geschäft nicht stimmt. Doch auch er geht lieber in kleinere, inhabergeführte Läden – und meidet die Filialen großer Ketten. In den Geschäften spüre man die Vertrautheit zwischen Stammkunden und Verkäufern, sagt Grzabka. Das böten Online-Einkäufe nicht. Lesen Sie auch: Wolfram Grzabka eröffnet ein BücherZimmer für Jedermann

