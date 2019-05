00:35 Uhr

Wo ist ein Fleckchen für den Waldkindergarten?

Die St. Johannes-Gemeinde in Mering sucht ein Grundstück für einen Waldkindergarten.

Evangelische St. Johannes-Gemeinde will mit Gründung einer Kindergruppe dem Mangel an Betreuungsplätzen entgegenwirken

Von Heike John

Bereits im September könnte die evangelisch-lutherische St. Johannes-Gemeinde in Mering einen Waldkindergarten starten und damit den Mangel an Betreuungsplätzen in der Marktgemeinde ein wenig lindern. Noch wurde allerdings kein passendes Grundstück gefunden.

„Deshalb starten wir hier den Aufruf und hoffen, dass sich ein Eigentümer meldet, der uns ein geeignetes Waldstück zur Verfügung stellen kann“, wünscht Pfarrerin Marion Sichert. Gemeinsam mit Pfarrerin Carola Wagner und dem Kirchenvorstand entschied sie sich, die Trägerschaft für einen Waldkindergarten zu übernehmen. „Aus unserer Perspektive passt die Waldpädagogik sehr gut zu uns als Kirchengemeinde, denn die Natur und die Bewahrung der Schöpfung ist unser Thema. Das würde sich wunderbar verbinden lassen“, ist Marion Sichert überzeugt.

Bisher betreibt die evangelische Kirchengemeinde in Mering im Unterschied zur katholischen Schwestergemeinde noch keine Kindertagesstätte. Im Idealfall könnten bereits bis September 15 bis 20 Plätze geschaffen werden. Die Gemeindeverwaltung griff den Vorschlag gerne auf, denn in den Meringer Kitas fehlen fast 90 Plätze. Auch in Kissing gibt es konkretere Überlegungen für einen Waldkindergarten (wir berichteten).

Zwei Grundstücke hatte die evangelische Kirchengemeinde schon im Visier und Bürgermeister Hans-Dieter Kandler ließ die möglichen Standorte im Hartwald und im Lechauwald prüfen. „Doch beides hat sich leider zerschlagen“, bedauert Marion Sichert. „Ideal wäre eine Wiese am Waldrand oder ein Waldstück mit einer Lichtung dabei“, erklärt die Pfarrerin. „Vielleicht gibt es den ein oder anderen Grundstückseigentümer, der das Konzept gut findet und sich vorstellen kann, unser Vorhaben zu unterstützen.“

Die Idee zu einem Waldkindergarten kam der St. Johannes-Gemeinde im Zusammenhang mit dem Neubau des Gemeindezentrums, das im Oktober eingeweiht werden soll. „Diese Räumlichkeiten wären dann als Schutzunterkunft bei Gefahrenlagen wie etwa einem Sturm, geeignet.“ Ansonsten sind ein Bauwagen oder eine kleine Hütte auf dem Waldgrundstück ausreichend, um bei Regenwetter eine Unterkunft zu bieten.

Über das Projekt Waldkindergarten hat sich die Johannes-Gemeinde bereits in Haunstetten informiert, wo es ebenfalls einen solchen unter evangelischer Trägerschaft gibt. „Bei Pfarrer Dirk Dempewolf in der Christuskirchen-Gemeinde haben wir Erkundigungen eingeholt und werden uns den Kindergarten in Kürze auch noch anschauen“, berichtet Marion Sichert.

Für das Vorhaben wurde von der Kirchenverwaltung im Februar eigens eine Projektgruppe Waldkindergarten ins Leben gerufen. Geschäftsführerin ist Pfarrerin Carola Wagner, ihre Kollegin Marion Sichert ist inhaltlich zuständig und drei weitere KV-Mitglieder stehen ihnen zur Seite. Was die Personalfrage betrifft, ist man zuversichtlich. „Es gibt schon Interessensbekundungen an qualifizierten Leuten, die Lust haben, sich im Bereich Waldpädagogik zu engagieren“, bestätigt Marion Sichert. Wenn erst einmal ein Grundstück gefunden sei, könne die Realisierung eines evangelischen Waldkindergartens in Mering ganz schnell gehen. Davon ist die Projektgruppe überzeugt. Natürlich müssten noch vieles, wie etwa die Zufahrt zum Grundstück geregelt und nicht zuletzt alles vom Landratsamt genehmigt werden. „Eine Kindergartengruppe zum Start, das ist unsere Zielvorstellung“, sagt Pfarrerin Sichert. Inwieweit man den Waldkindergarten langfristig ausbauen und auf weitere Gruppen erweitern könne, das hänge von den Rahmenbedingungen ab. „Aber zunächst steht und fällt alles mit einem passenden Grundstück. „Wir sind auf jeden Fall überzeugt davon, dass es ein gutes Projekt ist, sich an der Natur zu begeistern.“

