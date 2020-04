Wo sich Kröten und Libellen in Ried wohlfühlen

Plus Aus der ehemaligen Tongrube im Rieder Ortsteil Glon ist ein wertvolles Biotop geworden. Seltene Tierarten finden hier einen Lebensraum. Siegfried Bless kennt sie alle.

Angefangen hat alles mit einer Kröte. Genauer gesagt mit der Wechselkröte, deren Paarungsruf wie ein lang gezogenes melodisches Trillern klingt. Da diese Tiere in Süd- und Osteuropa beheimatet sind, war es umso überraschender, als die Naturschutz-Aktivisten Reinhold Krogull und Siegfried Bless im Jahre 1997 ein Wechselkrötenvorkommen in der Tongrube bei Baindlkirch entdeckten. „Erst hörten wir dieses Trillern und haben es mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Zu Hause haben wir diese mit Tonbandaufnahmen aus einem Lehrbuch verglichen“, erzählt Bless.

Naturschützer Siegfried Bless engagiert sich seit 1997 für die ehemalige Tongrube Glon. Bild: Sammlung Bless

Bei weiteren Begehungen der Tongrube in den folgenden Nächten – die Kröten sind nachtaktiv – konnte der Fund verifiziert und fotografiert werden. Damals gab es übrigens nur zwei Vorkommen der Wechselkröte, der sogenannten Bufo virides, im gesamten Regierungsbezirk Schwaben. Dieser ganz besondere Fund war Anlass für den Landesbund für Vogelschutz (LBV) Kreisgruppe Augsburg, diese Grube nach Beendigung des Abbaus mit staatlicher Unterstützung zu kaufen. „500.000 Mark kostete das Stück Land“, erzählt Siegfried Bless, der schon als Kind die Natur geliebt hat.

Der Kauf wurde damals vom Freistaat Bayern mit 90 Prozent bezuschusst. „Heute nur noch schwer vorstellbar“, lacht der Mann, der auf der Schwäbischen Alb geboren wurde. Somit blieben für den LBV „nur“ 50.000 Mark übrig. Geld, das sehr gut investiert war.

So sah die Tongrube Glon vor ihrer Renaturierung aus … Bild: Siegfried Bless

Bis heute konnten acht Amphibienarten, 123 Vogelarten, 34 Libellenarten und 54 Schmetterlingsarten nachgewiesen werden. Manche Arten, beispielsweise Zugvögel, halten sich jedoch nur vorübergehend in der Tongrube auf. Aber bevor es so weit war, wartete noch sehr viel Arbeit auf das Team des LBV.Helfer stecken im Matsch fest

„Seit 1996 haben wir die Grube regelmäßig kartiert“, sagt Siegfried Bless und erzählt von den Anfängen: „Als der Abraum sich noch nicht gesetzt hatte, sind wir öfters mit unseren Gummistiefeln im Lehm festgesteckt. Einmal musste sich sogar ein Kollege auf allen Vieren aus dem Matsch befreien und in Unterwäsche nach Hause fahren“.

Nach dem Kauf der Grube Glon wurde sie umgestaltet

Nach dem Erwerb der Tongrube Ende 2001 wurde die Fläche – nach dem Plan des Landschaftsarchitekten Gustav Herzog – mit Baggern und Planierraupen modelliert. Dabei wurden rund ein Dutzend Teiche mit unterschiedlichen Größen und Tiefen angelegt, um eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu schaffen.

Eines der wertvollsten Biotope im Landkreis Aichach-Friedberg

So wurde die ehemalige Lehmgrube in den letzten 25 Jahren zu einem der wertvollsten Biotope im Landkreis. Durch den Abbau der zehn Meter mächtigen Tonschicht hatte die Ziegelei einen fast 13,8 Hektar großen Ersatzlebensraum geschaffen. „Die Schwierigkeit war, diesen zu erhalten“, sagt Siegfried Bless, der seit 1998 Mitglied beim LBV und seit 1983 beim Bund Naturschutz (BN) ist. „Wir haben Flachteiche angelegt und einen Abbau simuliert, indem wir Boden abgeschoben haben“, sagt der Naturschützer. Im Sommer halfen Ziegen, das Nachwachsen der Pflanzen gering zu halten.

Aus der ehemaligen Tongrube ist ein üppiges Biotop entstanden. Bild: Siegfried Bless

„Die Wechselkröten lieben frische Gewässer“, erklärt der 66-jährige Naturliebhaber. Denn darin befinden sich keine sogenannten Fressfeinde wie beispielsweise der Gelbrandkäfer oder Libellenlarven. Außerdem mögen es Wechselkröten warm und karg, sind sie doch eine Pionierart, die Rohbodenflächen besiedelt.

So lautet eine der Hauptaufgaben der LBV-Mitglieder, in der ehemaligen Tongrube sogenannte Ruderalflächen – meist eine brachliegende Rohbodenfläche, den Urzustand sozusagen – wiederherzustellen.

Wechselkröte wird in der Tongrube von Glon wieder heimisch

Ende des Jahres 2019 war ein besonderer Moment für den LBV. Externe Kaulquappen der seltenen Wechselkröte wurden in der Tongrube ausgebracht, um die vorhandenen Krötenanzahl zu vermehren. „Diese sind nämlich in Bayern stark zurückgegangen, da geeignete Lebensräume immer seltener werden. „Die Kröten benötigen offene, vegetationsarme Flächen mit Versteckmöglichkeiten“, erklärt der Fachmann. „Außerdem wollten wir so den Genpool auffrischen“, weiß der Ingenieur.

Im Biotop leben auch seltene Arten wie der Hauhechelbläuling. Bild: Siegfried Bless

Und welch eine Freude kam auf, als Mitarbeiter des LBV bereits einen Monat nach der Aussetzung der Kaulquappen erste Hüpferlinge entdeckten. „Die Aktion war also erfolgreich“, freut sich Bless, der seit 1993 in Ried zu Hause ist. Im Winter wurden Asthaufen, Steine und Sand als Unterschlupf und als Winterquartier ausgebracht. So hoffen die Naturschützer, dass möglichst viele der kleinen Hüpferlinge das Erwachsenenalter erreichen und ihrerseits für Nachwuchs sorgen werden. „Auf dass wir dem trillernden Rufen der Männchen wieder häufiger lauschen dürfen“, freut sich Siegfried Bless.

Ein Beispiel für andere Gemeinden

Die Tongrube sei ein gutes Beispiel dafür, wie der Mensch der Natur wieder ihren Raum zurückgeben kann. „Die Tongrube in der Gemeinde Ried ist da ein sehr löbliches Beispiel für andere Gemeinden“, sagt der Naturschützer überzeugt.

Siegfried Bless aus Ried hält Vorträge über die ehemalige Tongrube in Glon, wie zuletzt in Baindlkirch bei einer offenen Gesprächsrunde der Bürgergemeinschaft.

Seltene Tierarten in der Grube von Glon

Vögel 123 Vogelarten, unter anderem das Alpenschneehuhn, der Bruchwasserläufer, die Dorngrasmücke, der Graureiher, Kanadagänse, die Lachmöwe, die Rohrweihe oder die Zwergschnepfe.



