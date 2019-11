Wo sind die Krippenfiguren vom Friedberger Advent geblieben?

Plus Die wertvollen Schnitzarbeiten sind spurlos verschwunden. Die Bürger für Friedberg suchen nun dringend Ersatz für den Adventsmarkt.

Fast ein Jahrzehnt lang gehörten sie zu den Attraktionen des Friedberger Adventsmarktes – handgeschnitzte Figuren aus Südtirol, die im Jahr 2010 statt die Schaufensterpuppen in der lebenden Krippe der Familie Losinger ersetzten.

Doch als Martha und Franz Reißner von den Bürgern für Friedberg die wertvollen Stücke jetzt wieder aufstellen wollten, erlebten sie eine böse Überraschung: Alle 40 Arbeiten sind spurlos verschwunden. Zurück blieben nur die beiden handgesägten Christbäume mit den Namen der Spender, die den Ankauf möglich gemacht hatten.

Friedberger Bauhof sucht erfolglos alles ab

Nach dem Friedberger Advent 2018 wurden die Figuren in der Archivgalerie verpackt und auf dem Dachboden verstaut. Dort verliere sich jede Spur, berichtet Martha Reißner. Der Bauhof habe inzwischen jede Lagermöglichkeit durchsucht – doch ohne Erfolg. Die 30 Zentimeter hohen Figuren bleiben verschwunden.

Beschafft wurden sie seinerzeit, als Philomena, der Esel der Familie Losinger und Publikumsmagnet auf dem Adventsmarkt gestorben war. Manfred Losinger baute seinen Stall so um, dass in der Mitte das Krippengeschehen hinter Glas zu sehen ist und links und rechts davon die Schafe stehen. Alois Böck installierte Licht und Ton, die mit einer 50-Cent-Münze in Gang gesetzt werden.

Bürger für Friedberg bitten um Hinweise

Nun bitten die Bürger für Friedberg um Hinweise auf den Verbleib der Krippenfiguren und suchen Ersatz für den am Dienstag beginnenden Markt. Wer auf die eine oder andere Weise weiterhelfen kann, soll sich bei Martha und Franz Reißner unter der Telefonnummer 0176/ 64135986 melden. (gth)

