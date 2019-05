vor 23 Min.

Wohlklang unterm Edelweiß

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr spielt zugunsten der Kartei der Not in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle. Foto: Gebirgsmusikkorps

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr spielt zugunsten der Kartei der Not in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg. Wir verlosen dafür Freikarten

Ein Edelweiß, eine Lyra und das Wappen von Garmisch-Partenkirchen – das sind die Wahrzeichen des Gebirgsmusikchors der Bundeswehr. Seit über 50 Jahren hat das Traditionsorchester seine Heimat am Fuße des höchsten deutschen Berges, und so gehören ganz selbstverständlich auch eine Alphorngruppe und die Hütten-Musi zu den verschiedenen Ensembles. Nach Friedberg kommt das Gebirgsmusikkorps jedoch in großer Besetzung: Die 55 Musikerinnen und Musiker versprechen dem Publikum echtes Gänsehautgefühl, wenn sie am Mittwoch, 15. Mai, zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, in der Max-Kreitmayr-Halle auftreten. Wer den unvergleichlichen Sound eines großen Blasorchesters erleben und zugleich Not leidenden Menschen in der Region helfen will, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen.

Wir verlosen dazu fünfmal zwei Tickets. Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie uns bitte bis Freitag, 10. Mai, 12 Uhr, an unsere Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de, Kennwort Gebirgsmusikkorps. Wir benachrichtigen die Gewinner per E-Mail. Beachten Sie die Hinweise zu Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter friedberger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/777-2355.

Auf dem Programm stehen unter anderem die Ouvertüre zu Mozarts Zauberflöte, der Marsch „Herzog von Braunschweig“ und die „Alphornzauber-Erinnerungen an Altrei“. Die Leitung hat Oberstleutnant Karl Kriner, der seine Ausbildung an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf erhielt. Die Begrüßung der Besucher übernimmt ab 19 Uhr die Friedberger Jugendkapelle, die auch zum gemeinsamen Abschlusschor noch einmal auf die Bühne der Max-Kreitmayr-Halle kommt. (FA)

Eintrittskarten für das Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not gibt es im Bürgerbüro der Stadt Friedberg und bei unserem Medien-Servicepartner Schreibwaren Gerblinger. Der Eintrittspreis beträgt regulär 15 Euro, für Kinder und Jugendliche zehn Euro.

