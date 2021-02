Wohnen darf auch in Friedberg kein Gnadenakt sein

Plus Die Stadt Friedberg hat das Wohnungsproblem noch lange nicht gelöst. Warum zeigt sie also nicht mehr Aktivität?

Es ist ein Muster, das man immer wieder entdeckt im Umgang der Stadt Friedberg mit ihren Bürgern: Sind die Fronten erst einmal verhärtet, dann geht meist gar nichts mehr. Dabei sollte eine öffentliche Verwaltung, die sich als Dienstleister versteht, doch interessiert sein an der Lösung von Problemen.

Das trifft nicht nur, aber vor allem auf das Thema Bauen und Wohnen in Friedberg zu. Fast 1800 Euro Kaltmiete für eine Doppelhaushälfte mit 130 Quadratmetern, mehr als eine Million Euro als Kaufpreis für ein Zweifamilienhaus - zwei der ohnehin raren Angebote aus den Immobilienportalen zeigen, dass die Politik ihr Versprechen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nicht gelöst hat. Zumal sich die Stadt Friedberg selbst ihre Grundstücke an der Afrastraße sogar im Einheimischenmodell zuletzt mit Quadratmeterpreisen um die 500 Euro vergolden ließ.

Stadt Friedberg muss an der Lösung mitarbeiten

Kann man es sich in dieser Situation tatsächlich leisten, aus formalistischen Gründen einem Bauwerber das Gespräch zu verweigern, der mit einem innovativen Ansatz der Preisspirale auf dem Immobilienmarkt entgegentreten will? Wir leben doch nicht in einem Obrigkeitsstaat, in dem das Amt den Bürgern eine Gnade erweist.





Lesen Sie dazu den Bericht Günstig und grün wohnen in Harthausen: Warum das Projekt stockt

Themen folgen