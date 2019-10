vor 17 Min.

Wohnmobil-Fahrer beschädigt Auto und macht sich davon

Deutliche Spuren trug ein geparkter BMW davon, als ihn ein Wohnmobil-Fahrer beim Ausparken touchierte.

Ein bislang unbekannter Täter touchierte am Freitagnachmittag mit seinem Wohnmobil einen auf dem Parkplatz im Winterbruckenweg, Derching geparkten BMW. Laut Polizei wies dieser vorne rechts erhebliche Beschädigungen auf, sie schätzt den Schaden auf rund in 5000 Euro auf. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle in Richtung A 8, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 zu melden.

