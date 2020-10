12:30 Uhr

Wohnmobil in Friedberg zerkratzt

In Friedberg zerkratzte ein Unbekannter ein Wohnmobil.

In Friedberg hat ein Unbekannter ein parkendes Wohnmobil zerkratzt. Wer hat etwas mitbekommen?

Ein Unbekannter zerkratzte ein in Friedberg geparktes Wohnmobil. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 10 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, in der Speyerstraße. Der Schaden an der vorderen Stoßstange beträgt etwa 800 Euro.

Zerkratztes Wohnmobil in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen