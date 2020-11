vor 2 Min.

Wohnraum in Mering: Gemeinderat lehnt geplanten Umbau eines Hauses ab

Plus Freie Bauplätze sind in Mering rar. So kommt es immer häufiger vor, dass Häuser umgebaut werden, um mehrere Wohnungen zu schaffen. Das stört oft die Nachbarn.

Von Eva Weizenegger

Im Bauausschuss berieten sich die Mitglieder über zwei Vorhaben im Adalbert-Stifter-Ring in St. Afra und Am Sommerkeller in Mering. Vor allem fehlende Zufahrten und Stellplätze sowie eine zu massive Aufstockung gehörten zu den Kritikpunkten der Marktgemeinderäte.

In St. Afra will ein Bauherr ein Zweifamilienhaus umwandeln in ein Dreifamilienhaus. Vor dem Gebäude werden Stellplätze geschaffen. Große Umbauarbeiten wird es nicht geben, es wird lediglich im Gebäudeinneren eine weitere Wohnung ausgewiesen. Genehmigt sind aktuell zwei Wohneinheiten. Drei Stellplätze sind vorhanden.

Bauland ist in Mering begehrt – allerdings auch Mangelware. Bild: Marcus Merk

Die Verwaltung merkt aber an, dass diese an der kompletten Länge der Grundstücksgrenze zur Adalbert-Stifter-Straße angeordnet sind. In diesem Bereich würde dann die komplette Straße auf einer Länge von 8,40 Metern nicht mehr zum Parken für andere Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stehen. Auch wenn es gesetzlich nicht explizit geregelt sei, so zweifelt die Verwaltung aber daran, dass der Bauherr einen Anspruch auf Zufahrten über die Gesamtlänge seines Grundstücks hat. Es gebe einen sogenannten Angemessensheitsgrundsatz, der wiederum erklärt, dass Grundstückseigentümer nicht berechtigt sind, Zufahrten oder Stellplätze über große Teile ihres Grundstücks zur Straße hin zu erstrecken.

Meringer Bauausschuss lehnt Antrag ab

Das sahen die Räte ebenfalls so. "Ich wiederhole mich, aber wenn ich eben nicht die ausreichenden Stellplätze oder Zufahrten nachweisen kann, dann muss ich anders planen", erklärte CSU-Fraktionsvorsitzender Georg Resch. Mit einer Gegenstimme wurde das Vorhaben abgelehnt.

Schnell einig waren sich die Bauausschussmitglieder auch über die Ablehnung eines geplanten Um- und Anbaus bei einem bestehenden Wohnhaus am Sommerkeller. Vor allem die Nachbarn fürchten durch die Aufstockung um ein weiteres Geschoss massive Nachteile. Bislang hat das Gebäude ein Voll- und ein Dachgeschoss mit einer Firsthöhe von 6,50 Metern. Das Gebäude soll um ein weiteres Stockwerk erweitert werden. Danach beträgt die Firsthöhe 9,53 Meter. Die Verwaltung merkte an, dass durch das unterschiedliche Höhenniveau des Grundstücks das Kellergeschoss teilweise deutlich hervortritt. "Gerade von Westen und Norden sieht es aus, als wären es vier Vollgeschosse", so Bürgermeister Florian Mayer. Hier betrage die Höhe von der Meringerzeller Straße aus 13,09 Meter über Straßenniveau.

Ein Vergleich mit dem Meringer Ärztehaus hinkt

Marktgemeinderat Wolfgang Bachmeir (SPD/parteifrei) gab zu bedenken, dass sich in unmittelbarer Nähe das ehemalige Ärztehaus befinde, das als mehrstöckiges Haus als Bezugspunkt dienen könne. Doch die Verwaltung belegte, dass das Gebäude in der Meringerzeller Straße eine Höhe von 8,73 Metern habe und deutlich niedriger sei als das Bauvorhaben.

Platz für Gewerbe gibt es in Mering: An der Bundesstraße 2 entsteht Raum für Firmen. Bild: Bernhard Weizenegger

Marktgemeinderat Stefan Kratzer (Grüne) erklärte, dass er mit dem Bauherrn gesprochen habe und dieser sehr wohl zu einem Kompromiss bereit sei. "Uns liegt da nichts vor", sagte Bürgermeister Mayer. Wenn nun der Antrag nicht angenommen werde, habe er dennoch die Möglichkeit, einen geänderten Plan vorzulegen.

Einstimmig wurde das Einvernehmen zum Bauantrag nicht erteilt, weil sich das Vorhaben nicht in die nähere Umgebung einfüge.

