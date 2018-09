vor 41 Min.

Wohnraum und Platz für Gewerbe

Merching schafft neue Möglichkeiten im Bestand

Von Christina Riedmann-Pooch

Merching Jahrelang waren die Räume einer Arztpraxis einer Gewerbeeinheit an der Merchinger Hauptstraße ungenutzt – nun dürfen sie für ein Gewerbe genutzt werden. Es ist ein Bauvorhaben aus einer ganzen Reihe von Projekten, mit denen sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasste. In dem Gebäude an der Hauptstraße wird eine T-Shirt-Beflockungsfirma einziehen, die auch Groß- und Einzelhandel mit Textilien an Werktagen von 7 Uhr bis 18 Uhr anbieten wird. Die Merchinger Räte befürworteten die erforderliche Umnutzung.

Mehrfamilienhaus Im Mai 2018 stand der Antrag, der ein Bauvorhaben an der Landsbergerstraße am Ortsausgang Richtung Egling betrifft, schon einmal auf der Tagesordnung des Gemeinderats – damals wurde er abgelehnt. Grund war damals der mangelhafte Stellplatznachweis (wir berichteten). Jetzt wurden alle erforderlichen Stellplätze nachgewiesen, unter anderem soll die Parksituation mit Duplexparkern geregelt werden. Diese Lösung gefiel einigen Räten nicht besonders gut, da sie befürchteten, dass gerade in der nass-kalten Jahreszeit die Parkplätze etwa aufgrund von heruntertropfendem Schneewasser ungenutzt bleiben und die Nutzer eher entlang der Straße parken. Erfüllt sind aber die gesetzlichen Auflagen und somit können acht Wohnungen im bestehenden landwirtschaftlichen Gebäude umgesetzt werden.

Wohnhaus Zustimmung fand auch ein Anbau eines bestehenden Zweifamilienhauses in der Bahnhofsstraße, der aufgeständert lediglich das Dachgeschoß betreffen wird.

Spende Anlässlich einer freien Trauung außerhalb des Rathauses Merching hat das Brautpaar der Gemeinde Merching eine Spende in Höhe von 100 Euro übergeben, um sich für die zusätzlichen Bemühungen zu bedanken. Der Rat sprach sich dafür aus, die Spende für den Kindergarten zu verwenden, da es dort für die aktuellen und für 2019 geplanten Umbauarbeiten gut verwendet werden kann.

Feuerwehrsatzung Da die Abschreibungszeiträume einiger Einsatzfahrzeuge in den Jahren 2019 und 2020 auslaufen, wurde die Satzung über den Aufwendungs- und Kostenersatz der Feuerwehr angepasst. Ebenso gilt dies für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren. (crp)

