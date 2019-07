vor 43 Min.

Wohnungen in Sparkasse kommen trotz Ablehnung

Dasinger Politiker entscheiden sich gegen Pläne, sind aber machtlos

Von Tom Trilges

Der Dasinger Bauausschuss möchte wegen eines Streits um Stellplätze keine Wohnungen im Sparkassengebäude zulassen. Das entschied er jetzt mit 6:3 Stimmen. Trotzdem wird ein Unternehmer das Projekt wohl umsetzen können. Bürgermeister Erich Nagl findet das gut. „Ich verstehe den Widerstand nicht ganz und sehe keinen Grund, das Vorhaben abzulehnen“, sagte Nagl auf Anfrage unserer Redaktion. Wie wir berichteten, möchte ein Unternehmer Wohnungen für seine Mitarbeiter schaffen. Konkret will er die bisher nur teilweise ausgebauten Räume im ersten Geschoss und im Dachgeschoss für seine Angestellten umgestalten. Im Erdgeschoss bleibt in jedem Fall die Sparkassenfiliale. Der Grund, warum die Pläne umstritten sind: Nach den mittlerweile geltenden Vorschriften müssten mindestens zwei Stellplätze mehr an dem Gebäude in der Unterzeller Straße zur Verfügung stehen. Das Landratsamt hat jedoch nun entschieden, dass eine alte Regelung gilt, nach der die bestehenden Plätze ausreichen. Aus Sicht von Bürgermeister Nagl sind im Umfeld genug Parkplätze vorhanden: „Ich habe da wenig Sorgen, dass am Ende Autos auf der Straße stehen. Dort ist eigentlich immer etwas frei.“ Nach der Ablehnung durch den Bauausschuss kümmert sich das Landratsamt nun erneut um das Projekt. Nagl vermutet, dass die Wohnungen kommen. Die Behörde könne notfalls auch ohne Zustimmung der lokalen Gremien handeln.

Bei einer Umsetzung sind am Sparkassengebäude umfassende Baumaßnahmen nötig. „Dann müsste unter anderem eine Treppe her und ein zweiter Rettungsweg. Auch weitere Verordnungen zum Brandschutz könnten für Mehraufwand sorgen“, so Nagl.

