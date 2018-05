vor 18 Min.

Wollen Sie meine Behinderung?

Unsere Autorin ist auf Behindertenparkplätze angewiesen. Dort stehen aber oft Leute, die das nicht dürfen. Gegen sie wehrt sie sich mit einer Aktion.

Von Christine Hornischer

Aus Parkplatznot, aber auch aus Bequemlichkeit stellen sich in Friedberg so manche Mitmenschen unerlaubt auf Behindertenparkplätze. Was die Falschparker vergessen, ist, dass behinderte Menschen auf diesen Parkplatz angewiesen sind. „Musste nur kurz zur Bank!“, „Der war doch eh frei“ oder „So behindert siehst du aber nicht aus“ sind die häufigsten Ausreden, die sich die Schreiberin dieser Zeilen anhören musste. Solchen Parksündern sollte man die „Grüne Karte“ zeigen. Eine solche mit der Aufschrift „Sie haben meinen Parkplatz. Möchten Sie auch meine Behinderung?“ erhielt unsere Autorin bei einer Reha-Maßnahme.

Sie kopierte etliche Exemplare, um sie an Falschparker zu verteilen – und musste leider fleißig davon Gebrauch machen. Denn in dem Jahr, in dem sie einen Behinderten-Parkausweis besitzt, erlebte sie mindestens 20 solcher Fälle. Leidiges Beispiel in Friedberg ist der Platz vor der Bäckerei Wolf in der Ludwigstraße.

Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Als Annette Müller, Leiterin der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Aichach-Friedberg, von der Aktion hörte, ließ sie 2000 Karten drucken. Denn wer mit einem Handicap lebt, hat oft mit Barrieren im täglichen Leben zu kämpfen. Darauf will der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am heutigen 5. Mai aufmerksam machen.

Dass man als Autofahrer auf einem Behindertenparkplatz ohne Ausweis nicht parken darf, versteht sich von selbst. Wie ist es aber mit „kurz anhalten“? Oder damit, einen Beifahrer im Auto warten lassen, der bei Bedarf wegfahren kann? Erwin Widmann von der Polizei Friedberg erklärt: „Wer auf einem Behindertenparkplatz in Friedberg parkt, dem droht ein Knöllchen über 35 Euro.“ Das Polizeipräsidium verlange sogar, solche Falschparker abzuschleppen. „Aber da sind wir auf dem Land etwas lockerer“, räumt der Polizist ein. Seine Kollegen überprüfen aber regelmäßig im Rahmen des Streifendienstes, ob in den auf Behindertenparkplätzen abgestellten Fahrzeugen Berechtigungsausweise liegen. Auf privaten Flächen wie bei Supermärten müsse man sich jedoch an den Eigentümer wenden. Was viele nicht wissen: Ein Parkausweis für Gehbehinderte berechtigt nicht nur zum Benutzen eines Behindertenparkplatzes. Man darf damit zum Beispiel auch einen Anwohnerparkplatz nutzen, wenn der Behindertenparkplatz besetzt ist.

Viele Falschparker vor Supermärkten

Josef Koppold, Behindertenbeauftragter des Landkreises, weiß, wo Menschen mit Handicap noch parken dürfen, nämlich im eingeschränkten Haltverbot oder einem Zonenhaltverbot bis zu drei Stunden, auf allgemeinen Parkplätzen über die zugelassene Parkzeit hinaus, in Fußgängerzonen während der Lieferzeiten, an Parkscheinautomaten ohne Gebühr und zeitliche Beschränkung und in verkehrsberuhigten Bereichen außerhalb der gekennzeichneten Flächen, sofern der Verkehr nicht behindert wird.

Koppold, selber Rollstuhlfahrer, weiß, dass es vor Supermärkten viele Falschparker gibt. Oft liegen die Behindertenparkplätze nahe am Eingang. Dies sei aber keine Einladung für Leute, die es eilig haben. Die Parkplätze sind deswegen sinnvoll, weil das Tragen von Einkaufstüten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderung sehr anstrengend ist. Da ist jeder Meter, der nicht erlaufen werden muss, eine Wohltat. Für Menschen mit Behinderung ist es ein leider fast alltägliches Ärgernis, dass ihre Parkplätze belegt sind. „Manchmal sage ich schon gar nichts mehr, weil ich nicht beschimpft werden will“, sagt Petra Mühlbacher, die auf den Rollstuhl angewiesen ist. Ein anderes Problem ist, dass auf Behindertenparkplätzen oft große Autos parken, da die Flächen breiter sind als andere Parkplätze. Der Grund: Rollstuhlfahrer, aber auch Menschen mit Gehbehinderung benötigen zum Aus- und Einsteigen mehr Platz. Beim Rollstuhlfahrer muss links neben dem Auto so viel Raum sein, dass er die Fahrertür ganz aufmachen kann und der Rollstuhl neben das Auto passt. Menschen mit Gehbehinderung sind in der Bewegung der Beine oft eingeschränkt und müssen die Fahrertür zum Aussteigen ganz öffnen.

Übrigens: Personen mit vorübergehender außergewöhnlicher Gehbehinderung (zum Beispiel Gipsbein) können eine befristete Ausnahmegenehmigung von der Gemeindeverwaltung erhalten.

Aktion am Samstag

Das Netzwerk Offene Behindertenarbeit wird Samstag an Orten in der Region, darunter Friedberg und Mering, die „Grüne Karte“ verteilen.