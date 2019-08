11:45 Uhr

Woran starben die Hunde am Merchinger Mandichosee?

Auch wenn nun Baden im Mandichosee wieder möglich ist, so bleibt doch das ungute Gefühl, was letztendlich für den Tod zweier Hunde verantwortlich war. (Archivfoto)

Noch immer gibt der Tod zweier Hunde am Merchinger Mandichosee am vergangenen Sonntag ein Rätsel auf. Es wird weiter nach den Ursachen geforscht.

Von Eva Weizenegger

Blaualgen war nicht die Ursache für den Tod zweier Hunde, die am Sonntag in der Badebucht am Merchinger Mandichosee im Wasser waren. Das bestätigten zwei Proben, die vom Gesundheitsamt Aichach-Friedberg und vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth jeweils untersucht worden waren. Ob jedoch nun die Kadaver der zwei Hunde obduziert werden, ist immer noch nicht geklärt. "Das hängt auch davon ab, ob die weitere Untersuchung überhaupt ausreichende Erkenntnisse ergibt, die auf die Todesursache schließen lassen", sagt am Dienstagvormittag Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes Aichach-Friedberg. Seit Montagnachmittag ist der Mandichosee wieder für Wassersportler und Badegäste frei zugänglich. "Ich bin sehr erleichtert, dass es keine Blaualgen waren", sagt Walch. Dennoch gelte es nun herauszufinden, ob nicht doch Giftköder im Bereich des Mandichosees ausgelegt wurden.

