11:24 Uhr

Wulfertshausen: Betrunkener will Unfall vertuschen

Nach Unfallflucht bei Wulfertshausen: Wie die Polizei dem 20-Jährigen dennoch auf die Schliche kommt.

Einen verunglückten Pkw fand ein Jagdpächter am Freitag gegen sieben Uhr am Waldrand in der Nähe der Unterzeller Straße. Die verständigte Streife konnte, trotz abmontierten amtlichen Kennzeichens, den Fahrer schnell ausfindig machen. Ein 20-Jähriger war mit dem Auto wohl im Laufe der Nacht zum Freitag von der Straße abgekommen, hatte die Kennzeichen abmontiert und sich von der Unfallstelle entfernt.

Mann baut Unfall in Wulfertshausen unter Alkoholeinfluss

Grund für das Verschwinden war wohl die am Morgen noch festgestellte Alkoholisierung von 0,8 Promille. Den jungen Fahrer erwarten nun strafrechtliche Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

Themen folgen