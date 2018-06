vor 2 Min.

Wulfertshausens dritter Matchball

Bastian Schaller (links) und sein Co-Trainer Mio Stanic möchten mit dem SV Wulfertshausen am Sonntag die Rückkehr in die Kreisklasse endgültig perfekt machen.

Gegen Mauerbach will die Truppe von Coach Bastian Schaller die Rückkehr in die Kreisklasse perfekt machen. Derby in Ottmaring schon am Samstag.

Von Reinhold Rummel

Wer wird Meister in der A-Klasse Aichach? Diese Frage wird am Sonntag spätestens geklärt sein, wenn kurz vor 17 Uhr die letzten Saisonspiele abgepfiffen werden. Mit 58 Zählern führt der SV Wulfertshausen die Tabelle vor dem letzten Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung auf den Verfolger TSV Weilach an. Bis auf das Derby Ottmaring II gegen Rinnenthal II, das am Samstag um 13 Uhr steigt, werden alle Spiele am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

SVWulfertshausen – SG Mauerbach Die Schaller-Elf hat damit zum Finale den dritten Matchball in Sachen Meisterschaft. Zuletzt taumelte der Spitzenreiter leicht – beim 1:1 gegen den BC Rinnenthal II und dem 2:2 beim FC Tandern. Damit schrumpfte der Vorsprung auf den Konkurrenten. Daniel Lechner, der sportliche Leiter des SV Wulfertshausen, ist deshalb nicht unglücklich darüber, „dass am Sonntag auch alle Urlauber wieder mit von der Partie sein können.“ Zwei Matchbälle habe man unnötig liegen gelassen. „Aber wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir am letzten Spieltag noch um den Aufstieg spielen, hätten wir dies mit Kusshand angenommen“, so Lechner. Der bezeichnet die Entwicklung nach dem Abstieg aus der Kreisklasse als „einfach hervorragend“. Das Team um Coach Bastian Schaller, der in der kommenden Spielrunde in seine siebte Saison beim SV Wulfertshausen gehen wird, hat den Umbruch mit dem jungen Personal geschafft. Knapp 22 Jahre beträgt das Durchschnittsalter, Daniel Lechner sieht deshalb noch großes Entwicklungspotenzial. Zumal für die neue Saison mit Julian Bittner, Elias Schmidt und Luca Meyer drei weitere Youngster nachrücken werden. „Wir sind gut aufgestellt und freuen uns nun auf dieses Endspiel“, meinte Lechner. Dabei erwartet man die SG Mauerbach, die heuer auswärts gerne als Punktelieferant willkommen war. Dem SVW würde schon ein Remis reichen, da der direkte Vergleich mit Weilach für den SVW spricht – hat man doch die beiden Spiele mit 4:2 und 2:1 gewonnen. Daniel Lechner ist sich jedoch sicher: „Wir glauben an unsere Stärken und wir machen das Ding am Sonntag perfekt.“

TSV Weilach – TSV Hollenbach II Die Weilacher erledigten unterdessen ihre Hausaufgabe und fertigten den Absteiger TSV Schiltberg mit 7:3 ab – nun gilt es für die Philip-Gadletz-Elf am Sonntag zu Hause gegen die zweite Garnitur des TSV Hollenbach II siegreich zu sein und dann das Resultat aus Wulfertshausen abzuwarten.

SVOttmaring II – BC Rinnenthal II Im Duell der zweiten Mannschaften stehen sich im Nachbarderby der SV Ottmaring II und BC Rinnenthal II am Samstag ab 13 Uhr gegenüber.

SF Friedberg – TSV Schiltberg Die Sportfreunde Friedberg wollen sich mit einem Sieg gegen den Absteiger TSV Schiltberg in die Sommerpause verabschieden – es ist auch das letzte Spiel der „Ostler“ mit Trainer Wolfgang Marzini.

Die weiteren Spiele Die SportFreunde Bachern erwarten zu Hause den VfL Ecknach II und der FC Laimering/Rieden beendet die Spielrunde mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten FC Tandern. Zudem spielt noch Hammerschmiede II gegen Türkspor Aichach.

Themen Folgen