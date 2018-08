vor 36 Min.

Zahl der Arbeitslosen in Aichach-Friedberg steigt

Im August liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg bei 2,2 Prozent.

Im August ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. So meldet die Agentur für Arbeit in Augsburg einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 2,2 Prozent im Landkreis Aichach-Friedberg. Im Juli waren es noch zwei Prozent. Der Anstieg hat laut Arbeitsagentur saisonale Gründe: Die Schulzeit ist zwar schon beendet, Ausbildung und Studium haben aber noch nicht begonnen. Viele Firmen stellen in der Urlaubszeit zudem weniger Personal ein.

1708 Menschen haben im August im Landkreis einen Job gesucht. Das sind tatsächlich 30 weniger als im Vorjahr im August. Vor allem junge Leute unter 25 sind statistisch gesehen arbeitssuchend. Hier sind 24 Jugendliche mehr gemeldet als im August 2017. Gestiegen ist in diesem Zeitraum auch die Zahl der Ausländer ohne Job. Waren es vor einem Jahr noch 362, so sind es jetzt 385.

Geschrumpft ist hingegen die Gruppe der Arbeitssuchenden ab 50 von 636 auf 604. Außerdem sind im Landkreis drei schwerbehinderte Menschen weniger auf Jobsuche als im Vorjahr und es waren 32 Langzeitarbeitslose weniger gemeldet als im August 2017.

Weitere 548 Menschen absolvieren derzeit eine Weiterbildung (103), durchlaufen Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Beruf (121), sind kurzfristig erkrankt (65), oder mit Integrationskursen oder anderen fremd geförderten Maßnahmen beschäftigt (141), haben vorruhestandsähnliche Regelungen getroffen (52) oder beziehen einen Existenzgründerzuschuss (56). All diese Menschen tauchen in der Arbeitslosenstatistik als Unterbeschäftigte auf und werden nicht in die Quote mit einberechnet. Ihre Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 137 gesunken.

Im Vergleich zum Vormonat sind 29 mehr der Hartz IV-Empfänger im Landkreis gemeldet,sodass nun 538 Menschen in der Statistik verzeichnet sind. Das entspricht 0,7 Prozent aller Erwerbspersonen, also genauso viel wie im Vorjahr. 170 haben sich neu arbeitslos gemeldet, 154 sind wieder abgemeldet. Im Jahr 2018 haben sich bis jetzt insgesamt 1256 Menschen im Bereich des Sozialgesetzbuchs II arbeitslos gemeldet (155 mehr als 2017) und 1267 haben sich im gleichen Zeitraum wieder abgemeldet (127 mehr als 2017).

Im Moment suchen in Augsburg und in den Landkreisen Augsburger Land und Aichach-Friedberg noch 612 Bewerber einen passenden Ausbildungsplatz. Laut Statistik können 100 Bewerber unter 118 Plätzen auswählen. Von den 3901 Bewerbern, die sich insgesamt für Ausbildungsplätze haben vormerken lassen, haben 391 einen Fluchthintergrund. 85 von ihnen sind noch auf der Suche.

