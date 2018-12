12.12.2018

Zahnbürstenverkauf bringt Geld für die Tafel

Bis zu 200 Menschen aus Mering und Umgebung werden von der Meringer Tafel unterstützt. „Vor allem zum Monatsende hin geht vielen das Geld aus und sie sind froh, dass wir hier noch ein Warenangebot für den täglichen Bedarf haben“, weiß Ingrid Engstle.

Die hohe Zahl an Nutznießern der wohltätigen Einrichtung erklärt sich durch die Familien, oft mit mehreren Kindern, die an einem Tafelkunden mithängen. „Manche haben zum Ende eines Monats hin nicht mal mehr die zwei Euro, die pro Tafelbesuch fällig werden“, erzählt die Tafelgründerin. Felix Rehm von der Alten Apotheke in Mering bedenkt die Tafel jedes Jahr mit einer Spende. „250 Euro sind auch heuer wieder durch unseren Zahnbürstenverkauf zusammengekommen“, freut sich der Apotheker. Rund ums Jahr bietet er in einer speziellen Schütte im Verkaufsraum die Bürsten zum Erwerb zugunsten der Tafel an und so kommt immer ein erklecklicher Betrag zusammen. „Tafelkunden erhalten bei uns gegen Vorlage ihres Berechtigungsausweises auch eine Vergünstigung auf nicht verschreibungspflichtige Produkte“, informiert Rehm. Für Spender wie ihn hält Engstle auch stets ein süßes Dankeschön im Namen der Tafel sowie eine von Edith Römisch gestaltete Dankeskarte bereit. „Die Zahl der Bedürftigen wird immer größer und wir sind wirklich für jegliche Unterstützung dankbar“, betont Engstle. Derzeit werden dringend noch Fahrer gesucht, die am Montagabend oder am Dienstagvormittag vor der Warenausgabe die Lebensmittel in den Supermärkten, Bäckereien und Läden einsammeln, sortieren und in ihrem Pkw zur Tafel bringen. (jojo)

