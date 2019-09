09:14 Uhr

Zaun an Fußballplatz in Kissing beschädigt

Die Polizei ermittelt nach der Beschädigung eines Zauns an einem Kissinger Fußballplatz.

Ein Unbekannter hat mehrere hundert Euro Schaden an einem Fußballplatz in Kissing angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Fußball-Trainingsfeld an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing zwei Zaunfelder beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum von Freitag bis eingegrenzt werden. Hinweise auf nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

