Zehn Jahre qualmfreie Kneipen: Wie läuft das Rauchverbot in Aichach-Friedberg?

In Bayerns Kneipen herrscht seit 2010 ein striktes Rauchverbot. Die Reglementierung wurde damals mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Wie sieht die Bilanz zehn Jahre danach aus?

Plus 2010 stimmte Bayern über das Rauchverbot in Restaurants, Bars und Festzelten ab. So denken Wirte und Gäste im Wittelsbacher Land heute darüber.

Von Nikolai Röhrich

Das Leben als Glimmstängelliebhaber ist in Bayern kein leichtes. Während es in anderen Bundesländern Raucherkneipen gibt, in denen sich nikotinaffine Nachtschwärmer in den blauen Dunst verbrannter Tabakblätter hüllen dürfen, herrscht im Freistaat eisernes Rauchverbot: Seit 1. August 2010 gilt die verschärfte Fassung des bayerischen Gesundheitsschutzgesetzes. Gastronomen und (Nicht-)Raucher aus dem Wittelsbacher Land blicken nun nach einer Dekade zurück auf die Zeit, zu der man seine Wirtshausabende im Nebel verbrachte.

Ohne Qualm in der Kneipe stinkt es weniger. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

„Die Leute sind erst mal erschrocken, in den ersten Wochen sind viele Gäste nicht mehr gekommen“, erinnert sich Osman Kocak, der damals die Meringer Kneipe Buddy’s betrieb. Nach zwei bis drei Monaten seien dann allerdings die Kunden zurückgekehrt und seitdem habe man keine Probleme mehr mit ausbleibenden Gästen. „Dafür haben jetzt die Nachbarn ein Problem“, so Kocak, der mittlerweile Inhaber der Meringer Bar Hat Shot ist.

Meringer Wirt nennt das Problem beim Namen

Angetrunkene Gäste, die zum Rauchen vor die Tür gezwungen werden, seien oft nicht mehr in der Lage, ihre Lautstärke unter Kontrolle zu halten. „Manche kennen kein Halten mehr und brüllen draußen nur so herum.“ Für ihn als Wirt sei es schwierig, sich gleichzeitig um die Raucher vor und um die Gäste in seinem Lokal zu kümmern. „Ich bin für den Ausschank zuständig, nicht für das Gebrüll auf der Straße“, sagt der Kneipenbetreiber.

Kocak ist selbst Raucher, hat beim damaligen Volksentscheid gegen das Gesetz gestimmt und findet, es hätte eine bessere Lösung geben können. „Ich denke, die Wirte hätten selbst entscheiden sollen, ob in ihren Räumen geraucht werden darf.“ Trotz allem sei das Arbeiten ohne dauerndes Qualmen der Gäste angenehmer, gibt Kocak zu.

Angelika Indich, die seit 2001 das Friedberger Restaurant Kussmühle betreibt, weiß vom Rauchverbot nur Positives zu berichten. Anfangs habe sie wie viele Restaurantbetreiber geglaubt, das Gesetz würde das Geschäft schädigen. „Doch im Nachhinein war es das Beste, was man hat machen können“, sagt die Wirtin. Die Luftqualität sei besser, die Nase freier geworden. Auch habe es in ihrem Lokal keinerlei Umsatzeinbrüche gegeben. „Das liegt aber auch daran, dass wir ein Restaurant und keine Kneipe sind“, meint die Betreiberin der Kussmühle.

Das Rauchverbot in Bayern 1 / 3 Zurück Vorwärts Der Anfang : Bereits zum Januar 2008 war in Bayern ein Rauchverbot in Kraft getreten. Es wurde jedoch teilweise durch die Gründung von „Raucherclubs“ umgangen: Kneipen boten formlos Mitgliedschaften an, um ihren Gästen das Qualmen zu erlauben.

Die Befürchtungen : 2010 sollte dann über eine lückenlose Erweiterung des ursprünglichen Gesetzes abgestimmt werden. Damals war vom großen „Wirtesterben“ die Rede, ein in weiten Teilen von der Zigarettenindustrie finanziertes Bündnis „für Freiheit und Toleranz“ kämpfte gegen die Durchsetzung des Verbots und zwei Wirte und eine rauchende Kneipengängerin legten Verfassungsbeschwerde ein: Sie sahen ihre wirtschaftliche Existenz und ihre Freizeitgestaltung bedroht, rügten eine Verletzung ihrer Grundrechte.

Der Volksentscheid: Die Bayern stimmten im Volksentscheid mit rund 60 Prozent für das verschärfte Rauchverbot, die Verfassungsbeschwerde wurde abgewiesen. Wie aus Daten des statistischen Bundesamts hervorgeht, sank die Raucherquote in Bayern bei den 15- bis 29-Jährigen von 29,1 Prozent im Jahr 2009 auf 21,7 Prozent 2017.

Weil in ihrem Lokal auch vor dem gesetzlichen Totalverbot während der Essenszeiten nicht geraucht werden durfte, habe die Gesetzesänderung keinen großen Einschnitt bedeutet. „Die Gäste hatten mit dem Verbot kein Problem.“ Eine einzige Raucherin habe angekündigt, nicht mehr bei ihr einzukehren, würde in dem Restaurant das Verbot umgesetzt. „Sie ist dann tatsächlich nicht mehr gekommen“, erzählt Indich. „Doch das konnten wir verkraften.“

Angelika Indich von der Friedberger Kussmühle begrüßt das Rauchverbot. Bild: Peter Kleist

Das Ehepaar Schwegler aus Wulfertshausen ist vom Rauchverbot weniger begeistert. Anton Schwegler erzählt, dass er aufhörte, in der örtlichen Sportgaststätte Fußball zu schauen, nachdem er zum Rauchen vor die Tür musste. „Einige Gäste sind damals nicht mehr in die Kneipe gegangen, um dort bei einer Zigarette ihr Feierabendbier zu genießen“, erinnert sich der Wulfertshauser. Auch Gertrud Schwegler fühlt sich vom Rauchverbot beeinträchtigt. „Ich kann verstehen, wenn da nicht geraucht werden darf, wo gegessen wird oder wo Kinder sind.“ Dass man jedoch auch abends in Kneipen nicht rauchen dürfe, störe sie bis heute.

Friedbergerin findet Rauchverbot "super"

„Ich finde das Rauchverbot super“, meint dagegen die Friedbergerin Chloe Schneider. Man stinke weniger, wenn man aus Klubs und Kneipen nach Hause komme, außerdem sei durch die Reglementierung für den Gesundheitsschutz von Nichtrauchern gesorgt. „Ich finde es schrecklich, wenn ich in Ländern bin, wo in geschlossenen Räumen geraucht werden darf“, sagt die Nichtraucherin. Gegen eigens dafür vorgesehene Klubs, in denen das Qualmen erlaubt ist, habe sie hingegen nichts einzuwenden.

