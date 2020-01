vor 28 Min.

Zehnjähriger findet 50 Euro in Friedberg und meldet sich bei Polizei

Ehrlicher Finder von 50 Euro in Friedberg am Neujahrstag.

Ein echter Gewinner am Neujahrstag: Ein Zehnjähriger hat als ehrlicher Finder in Friedberg Lob von der Polizei erhalten.

Ein zehnjähriger Junge hat in Friedberg einen 50-Euro-Schein gefunden und dies bei der Polizei gemeldet. Er hatte das Geld am Mittwoch auf einem Spielplatz am Strixnerweg entdeckt.

Die Polizei lobt das Verhalten des Kindes als ehrlich und vorbildlich. (tril)

Themen folgen