Zeuge beobachtet Fahrerflucht in Kissing

In der Ehgartenstraße in Kissing beobachtet ein Zeuge, wie ein Auto beschädigt wird. Die Polizei sucht Hinweise zum Schuldigen. Dieser flieht vom Tatort.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wurde in Kissing in der Ehgartenstraße beobachtet, wie er einen schwarzen Golf beschädigte. Der Vorfall ereignete sich am Montag um gegen 12.25 Uhr. Der Golf wurde am linken Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden liege bei etwa 100 Euro, heißt es von der Polizei.

Schwarzes Fahrzeug bei Unfallflucht in Kissing beschädigt

Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten. Vom Unfallverursacher weiß man nur, dass er ein schwarzes Fahrzeug gefahren sein soll. Unter der Telefonnummer nimmt die Polizei Hinweise 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

