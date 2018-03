vor 33 Min.

Zeugen gesucht: Mann schlägt Frau ins Gesicht

Am späten Sonntagabend schlägt ein Mann in der Nähe des St.-Jakob-Platzes seine 49-Jährige Bekannte. Sie erleidet ein Hämatom auf dem Nasenrücken und eine aufgeplatzte Oberlippe.

Ein 27-Jähriger schlägt einer Bekannten in der Friedberger Innenstadt mehrmals ins Gesicht. Die Polizei sucht die beiden Männer, die der Frau zur Hilfe eilten.

In der Nähe des St.-Jakob-Platzes hat am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr ein 27-jähriger Augsburger eine 49-jährige Friedbergerin mehrmals ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kennen sich die beiden seit Längerem, am Sonntag waren sie gemeinsam in einer Kneipe in der Friedberger Innenstadt. Der 27-Jährige bat seine Bekannte um ein Gespräch. Um sich privat zu unterhalten, gingen die beiden nach draußen. Dort schlug der Mann unvermittelt zu. Die Frau schrie laut, woraufhin zwei Passanten ihr zur Hilfe eilten. Daraufhin floh der Täter. Die Friedbergerin erlitt ein Hämatom auf dem Nasenrücken und eine aufgeplatzte Oberlippe. Um den Vorfall aufzuklären, bittet die Polizeidienststelle Augsburg Süd die beiden Helfer, sich unter 0821/3232710 zu melden.