Zirkus-Artisten machen Kinder zu Stars der Manege

Schon seit Anfang der Woche wird am Friedberger See für die Aufführung des Ferienzirkus geprobt.

Am Freitag zeigen die Teilnehmer des Ferienzirkus' in Friedberg ihre bunte Show. Die Trainer kommen aus einer echten Zirkusfamilie _ "Rio Artistik".

Von Peter Stöbich

Die 27-jährige Lavinia von „Rio Artistik“ ist mit ihren Geschwistern Daniel, Leon, Marcel und Joanna im Zirkus ihrer Eltern aufgewachsen. „Jede Woche sind wir woanders zur Schule gegangen.“ Die Familie hat zwar einen festen Wohnsitz in Aichach, ist aber einen großen Teil des Jahres mit Zelt und Wohnwagen in Bayern und Österreich unterwegs.

„Unsere Tiere haben wir vor einiger Zeit verkauft“, erzählt Lavinia, die in München als Lehrerin und nur am Wochenende in der Manege arbeitet. „Aufwand und Kosten waren zu hoch, um existieren zu können.“ Nun trainiert sie mit anderen die Kinder und Jugendlichen, die gerade beim Zirkuscamp des Kreisjugendrings Aichach-Friedberg (KJR) mitmachen. Freitagabend ist die Aufführung.

Aus einem Wanderzirkus mit Tieren wurde "Rio Artistik"

Das Familienunternehmen von Lavinia, ihren Eltern und Geschwistern ist heute nicht mehr als klassischer Zirkus, sondern als „Rio Artistik“ unterwegs. Einfach ist das nicht in einer Zeit, in der digitale Unterhaltung rund um die Uhr präsent ist. Doch den 16-jährigen Akasha Watzlawik fasziniert die traditionsreiche Kunst so sehr, dass er sie zu seinem Berufsziel macht.

Nach seiner Mittleren Reife vor wenigen Wochen betreut er jetzt die Kinder in Friedberg und will später die Artistenschule in Berlin besuchen. „Falls das nicht klappen sollte, erlerne ich einen Handwerksberuf.“ Akasha und seine Kollegen haben alle Hände voll zu tun, um das lautstarke Probenchaos rund um die Manege zu bändigen. „Einen Sack Flöhe zu hüten ist vermutlich einfacher“, meint er schmunzelnd.

Denn je näher der Freitagabend rückt, desto aufgeregter sind die Mädchen und Buben auf der Wiese beim Friedberger See. Was sie im Zirkus Rio diese Woche alles gelernt haben, wollen sie bei einer öffentlichen Vorstellung zeigen, die um 18 Uhr beginnt (Eintritt 5 Euro). Zuvor gibt es eine Generalprobe und stündlich steigendes Lampenfieber.

„Damit sich auch alle Nachwuchskünstler ausreichend präsentieren können, wird die Show fast drei Stunden dauern“, sagt Gottfriede Kruppa. Die Geschäftsführerin KJR freut sich, dass das Ferienangebot so großen Zuspruch findet: „114 Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis und bis aus München und Weilheim sind ein Rekord; wir hatten sogar eine Warteliste.“

Aktion des Kreisjugendrings Aichach-Friedberg

Zu dieser stolzen Zahl trägt neben der Werbung des KJR vor allem Mundpropaganda teil: Viele Teilnehmer zwischen sechs und 13 Jahren bringen ihre Geschwister und Freunde mit; wer älter ist und schon früher bei der Ferienaktion mitgemacht hat, unterstützt die Jüngeren. Sowohl bei den Betreuern als auch bei ihren Schützlingen ist die Zirkus-Leidenschaft spürbar. Die einen hängen am Seil kopfüber vier Meter hoch über der Manege, andere balancieren reifenschwingend auf einer riesigen Kugel. „Alle sind seit Montag mit Begeisterung dabei“, sagt Kruppa. „Die Kinder konnten einige Disziplinen ausprobieren und mussten sich danach für einen Workshop entscheiden.“ Drei Tage lang wird geprobt, damit das abwechslungsreiche Programm klappt. Dass Zirkusleben keineswegs eine Gaudi, sondern anstrengende Arbeit ist, wurde allen Teilnehmern schnell klar.

Als Artist zeigt der zehnjährige Ramon beim Ferienzirkus in Friedberg großes Geschick. Bild: Peter Stöbich

In den Workshops sind die Teilnehmer mit Feuereifer bei der Sache; unter anderem werden am Freitag Feuerspucker und Fakire, Clowns und Jongleure, Messerwerfer und Trapezkünstler zu sehen sein. Übergreifendes Thema für ihre Nummern sind Märchen.

Obwohl die elfjährige Lena aus Ecknach schon zum vierten Mal bei der KJR-Ferienaktion mitmacht, steigt das Lampenfieber bei ihr und ihrer Freundin Mia aus München. Die darf während der Zirkuswoche bei Lena übernachten und freut sich, „dass wir hier so viele verschiedene Sachen ausprobieren können - das wird eine coole Show!“ Hinter den Kulissen wird ebenfalls gearbeitet und geprobt, denn auch Technik und Ton müssen am Freitag stimmen. Für das Licht ist die elf Jahre alte Veronika zuständig, die im Vorjahr als Artistin in der Manege stand.

Der ein Jahr jüngere Ramon balanciert barfuß so geschickt auf einer Kugel, als wäre er im Zirkus groß geworden. „Der Applaus für ihre Kunststücke und Tricks stärkt das Selbstvertrauen der Jugendlichen“, weiß Kruppa, „die interessiert während der Ferienwoche weder Handy noch Fernseher.“ Die sechs Stunden Generalprobe und Vorstellung am Freitag haben auch einen positiven Nebeneffekt für alle gestressten Eltern: „Danach wird ihr Nachwuchs so platt sein, dass ein ruhiges Wochenende garantiert ist!“

