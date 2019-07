14:33 Uhr

Zöllner verzweifelt gesucht

Kurz vor dem Start des Altstadtfestes in Friedberg fehlen 50 Helfer an den Einlassstellen. Wie kann man Zöllner werden?

Von Ute Krogull

Über 150 000 Menschen werden ab 12. Juli zum Altstadtfest erwartet. An sechs Einlassstellen wird der Ansturm der Massen abgewickelt. Doch es fehlen kurz vor dem Start 50 Zöllner. 139 Stunden Dienst sind noch nicht besetzt, wie Oberzöllner Wolfgang Schweizer unserer Redaktion berichtet.

Mangel herrsche vor allem an den Freitag- und Samstagabenden (12./13. sowie 19./20. Juli). Der TSV und die Sportfreunde bitten daher Mitglieder dringend, sich für den Dienst zu melden.

Die Zöllner werden von Friedbergs Sportvereinen gestellt

Voraussetzung ist ein Mindestalter von 16 Jahren, Mitgliedschaft in einem Friedberger Sportverein und ein historisches Gewand. Die Sportvereine tun seit langem Dienst an den Einlassstellen, denn die Aufgabe lohnt sich: Von jedem Festobulus bleiben zehn Prozent in den Kassen der Vereine. Dieses Jahr beträgt der Eintrittspreis für einen Tag 5 Euro, für alle Tage 10 Euro. Kinder bis 12 Jahre sowie Gäste im Gewand der Friedberger Zeit (kein Mittelalter, keine Verkleidungen in den geistlichen Stand, kein Tracht und Faschingskostüme) bezahlen keinen Eintritt.

Laut Oberzöllner Schweizer helfen viele Zöllner schon lange mit und scheiden nun nach und nach aus Altersgründen aus. Gleichzeitig sei es schwer, Nachwuchs zu finden.

Informationen zu freien Dienstzeiten unter www.turnen.tsv-friedberg.de/index.php/friedberger-zeit



Dort ist auch die Anmeldung per Formular möglich.



Dies geht aber auch per E-Mail an oberzoellner@gmx.de



